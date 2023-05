Info qui donne de quoi souffler entre deux matchs de Playoffs : les Phoenix Suns aimeraient passer la seconde pour avoir une équipe de G League. De quoi faire prendre un peu l’air aux futurs rookies et d’avoir du renfort en cas de pandémie mondiale.

Ils sont bien les derniers. Non pas du classement mais des franchises NBA à avoir leur équipe de G League : après les Blazers la semaine dernière, c’est au tour des Suns de faire parler de ce projet. Mat Ishbia – le nouveau propriétaire des Suns – a été questionné sur cette potentialité dans une interview pour Boardroom. Sa réponse semble plutôt claire :

“À 100% j’aurai une équipe de G League. Nous avons essayé de le faire pour la saison prochaine, mais on dirait que le bon timing sera pour la saison d’après. Nous le ferons dès que possible. J’essaie de mettre ça en place pour la saison prochaine, mais je ne pense pas que cela va fonctionner en ayant l’emplacement et l’organisation qui va avec.”

Problème d’implantation donc, qui risque de compromettre le délai de la saison prochaine. Mais Mat Ishbia rassure immédiatement en ajoutant :

“C’est sûr à 100% que nous aurons une équipe de G League ici à Phoenix, et elle sera implantée dans la communauté locale, et non pas à sept États d’ici.”

On est donc sur un projet qui devrait voir le jour tôt ou tard dans l’Arizona. Et c’est loin d’être anecdotique lorsqu’on voit certaines franchises utiliser le tremplin de la G League pour former les jeunes joueurs ou encore les relancer. On pense immédiatement aux Raptors ou encore aux Warriors qui ont envoyé James Wiseman s’échauffer à Santa Cruz en début d’année. Et inversement, cela permet aussi bien à de jeunes joueurs méconnus du grand public de montrer de quoi ils sont capables : qui veut se faire détruire en 1 contre 1 par Devin Booker ou Kevin Durant ?

Même si le projet paraît compromis pour 2023-24, les Suns semblent déterminés pour ne plus être les boomers de la Ligue. Si seulement Dragan Bender avait connu ça …

Source texte : Boardroom