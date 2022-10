Aujourd’hui coach des Clippers, Tyronn Lue fait partie de ces entraîneurs qui sont passés par la case joueur avant de s’asseoir sur un banc. Malheureusement pour Ty, la première séquence qui nous vient en tête quand on pense à sa carrière, c’est cette action légendaire où il s’est retrouvé les fesses au sol face à Allen Iverson lors des Finales NBA 2001. Sur le podcast de J.J. Redick, Lue est revenu sur cette dernière.

C’était il y a plus de vingt ans, mais on s’en souvient comme si c’était hier. Game 1 des Finales NBA 2001, les Sixers sont en route pour arracher un énorme succès sur le parquet des Lakers de Shaquille O’Neal et Kobe Bryant, invaincus jusqu’ici dans leur campagne de Playoffs. Nous sommes en prolongation, il reste une cinquantaine de secondes à jouer avec Philadelphie qui mène de deux points. Allen Iverson se retrouve alors en isolation sur Tyronn Lue, et le reste fait partie de l’histoire.

Le cross, le shoot, le panier, et surtout le « step-over » pour couronner le tout. C’est peut-être la plus grande action en carrière d’Allen Iverson, auteur de 48 points dans la victoire des Sixers ce soir-là. Ce qui est sûr en tout cas, c’est que c’est l’action qui restera le plus associée à celle de Ty Lue, qui a passé une décennie en NBA en tant que role player et spécialiste défensif.

Sur le podcast de J.J. Redick, l’actuel coach des Clippers a été interrogé sur le sujet. Ça tombe bien car si on a souvent la version d’Iverson, c’est intéressant aussi d’avoir celle de Lue. Étant donné que Tyronn est du mauvais côté du highlight, on peut penser que le thème est sensible, mais finalement pas tant que ça. Morceaux choisis.

« C’était pas vraiment un big deal. Les gens sont devenus fous, comme s’il [Iverson, ndlr.] m’avait complètement crossé pour me faire tomber avant de tirer. Il a fait son move, j’ai contesté le tir, je suis tombé, et il m’a enjambé. C’est comme ça. Je pense que Doug Collins [le commentateur, ndlr.] en a beaucoup rajouté en criant ‘OH LE STEP-OVER !’, et ça en a remis une couche » a déclaré Lue en rigolant. « Quand vous jouez dur, parfois vous vous faites crosser. Et vous savez quoi ? Quoi qu’il arrive, je ferai toujours partie de l’histoire NBA. »

Ah bah ouais, ça c’est sûr Tyronn, alors on est contents que tu le prennes comme ça.

Le « step-over » d’Allen Iverson est non seulement une action iconique mais en plus elle a inspiré d’autres joueurs par la suite (ainsi que des petits malins sur Twitter, voir plus bas). En effet, depuis on en a vu certains enjamber leur adversaire direct après un cross dévastateur ou un gros dunk dans la face. Par exemple ? Tapez « Dwyane Wade dunk on Varejao » dans la barre de recherche sur YouTube, et vous verrez.

Très proche d’Allen Iverson qui représentait une source d’inspiration pour lui, Tyronn Lue ne voit pas cette action légendaire comme une humiliation. Et au pire, le coach des Clippers pourra toujours se consoler en se disant qu’il est reparti avec la bague de champion cette année-là (les Lakers ont gagné les Finales 4-1 face aux Sixers) et qu’il a fait son taff en défense sur AI durant la série.

Source texte : The Old Man and the Three podcast