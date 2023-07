Clint Capela intéresse toujours les Mavericks

Ce n’est pas vraiment un secret, Dallas pense à Clint Capela pour renforcer son secteur intérieur. Selon RealGM, la franchise texane ferait le forcing pour obtenir l’intérieur des Hawks.

Après de premiers échanges infructueux entre Hawks et Mavs, la tendance est toujours vers un trade de Clint Capela vers Dallas. Les deux franchises discutent mais peinent à se mettre d’accord pour échanger l’intérieur suisse. Lors des premières tractations, les faucons ne souhaitaient pas brader leur pivot et récupérer dans le trade Josh Green et Jaden Hardy. Dallas a dit non. Tim Hardaway Jr a aussi été évoqué dans un possible trade il y a maintenant un bon mois :

Une possible piste envisagée par @tim_cato : Tim Hardaway + pick 10 contre Clint Capela + pick 15.

Pas sûr que les Hawks et Mavs bondissent devant ce projet de trade, mais pas étonné si ce deal peut monter en température à l’approche de la Draft.

Aux dernières nouvelles rapportées par RealGM, Atlanta est très intéressé par Pascal Siakam (à qui il ne reste qu’une seule année de contrat à Toronto) et pourrait céder Clint Capela afin de libérer un gros contrat et de la masse salariale. En effet, l’intérieur suisse possède toujours un contrat de deux saisons pour 43 millions de dollars.

Mais les choses ne sont pas si simples. Au Canada, Jakob Poetl vient d’être prolongé pour 4 saisons et les Raptors n’auraient alors pas de grand intérêt à recevoir Clint Capela dans leur roster. C’est pourquoi cette danse à trois franchises pourrait être très intéressante. Reste à savoir à quel prix les champions de 2019 veulent céder leur intérieur camerounais et quels joueurs Dallas souhaite inclure dans un trade pour Capela. En résumé les choses ne sont pas si simples et les tractations pourraient alors se poursuivre encore quelques jours, semaines avant que cela puisse éventuellement aboutir. D’autant plus que Pascal Siakam a déjà évoqué la possibilité de terminer son bail chez les Raptors.

