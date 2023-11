Pascal Siakam toujours dans le viseur des Hawks ?

À quelques mois de pouvoir tester le marché, Pascal Siakam se retrouve toujours dans une situation bien floue. Prolongera-t-il dans sa franchise de toujours (Toronto) ou sera-t-il transféré par les Raptors en cours de saison ?

Fred VanVleet et Nick Nurse partis, on s’attendait à une explosion du roster des Raptors cet été pour marquer la fin d’un cycle dans l’Ontario. Et pourtant, Masai Ujiri a été bien calme sur le marché, se contentant de ramener Dennis Schroder et prolongeant Jakob Poeltl dans la raquette. Pas de départ pour OG Anunoby, ni Gary Trent Jr. ni même Pascal Siakam, pourtant tous annoncés dans les rumeurs de trade à de nombreuses reprises.

Le point commun entre les trois garçons ? Tous peuvent tester le marché de la Free Agency le 1er juillet prochain. Trent et Siakam arrivent en fin de bail alors qu’OG Anunoby a une player option d’un peu moins de 20 millions. Vu la hausse du salary cap et le nombre d’équipes à sa poursuite, l’ailier défensif va très certainement refuser cette option et tester le marché pour monnayer ses services à un meilleur tarif.

La question désormais, c’est que faire pour les Raptors ? Le Front Office a laissé à Darko Rajaković un roster compétitif pour voir si le message du nouveau coach pouvait relancer la machine. Pour le moment, les Raptors de 2023-2024 ressemblent pas mal à leurs prédécesseurs. 10ème à l’Est avec 9 victoires pour 10 défaites, Toronto stagne dans le ventre mou.

Si les résultats ne s’améliorent pas, il faudra sans doute songer à faire quelques moves. Après avoir perdu Kawhi Leonard et Fred VanVleet contre rien du tout, sans oublier un Kyle Lowry envoyé au Heat contre pas grand-chose, la direction des Raptors ne peut pas se permettre de voir plusieurs de ses meilleurs joueurs filer libre dans quelques mois. Si son début de saison a été irrégulier, Pascal Siakam n’en demeure pas moins un All-Star et un joueur qui peut rapporter des assets pour une reconstruction.

En cas de départ anticipé, la franchise de l’Ontario peut compter sur l’intérêt de nombreuses équipes pour son Camerounais. Selon Michael Scotto de HoopsHype, les Sixers mais aussi les Pacers, les Kings ou encore les Hawks sont prêts à faire des offres pour Siakam.

Pour Atlanta, c’est loin d’être une première car la franchise surveille Siakam depuis de longs mois. Seulement onzièmes à l’Est, les Hawks n’arrivent pas à revenir dans le haut du panier de la Conférence Est. Pour ne rien arranger, la franchise de Géorgie vient de perdre Jalen Johnson pour plusieurs semaines. Pouvoir récupérer Pascal Siakam apporterait sans le moindre doute un boost bienvenu à la troupe de Quin Snyder. Les Hawks pourraient tenter d’intégrer De’Andre Hunter dans l’opération. L’ailier n’arrive toujours pas à franchir un nouveau cap et les 20 millions annuels de son contrat pourraient être pratiques pour aider à faire matcher les salaires. Encore faut-il que Masai Ujiri et les Raptors ouvrent la porte et pour le moment rien ne se passe dans le grand Nord.

