Tradé aux Nets il y a 9 mois pour faire venir Kyrie Irving, Dorian Finney-Smith n’est pas oublié du côté de Dallas. Selon HoopsHype, les Mavs réfléchiraient à rapatrier leur ex-ailier au bercail dans les prochaines semaines.

Dorian Finney-Smith et les Mavs, c’est toute une histoire d’amour depuis les premiers pas en bleu de l’ancien Gator. Véritable soldat modèle de l’effectif et toujours prêt à laisser une jambe sur le parquet, Finney-Smith était devenu l’un des chouchous de la fanbase locale. Cette dernière avait malheureusement dû se faire une raison en février dernier lors du trade de Kyrie Irving.

On pensait que l’histoire entre DFS et Dallas était terminée mais peut-être pas après tout. Selon Michael Scotto de HoopsHype, Dorian Finney-Smith est l’un des noms à surveiller du côté de Brooklyn dans les prochains mois. Selon les résultats de la franchise, l’ailier polyvalent pourrait faire ses valises et plusieurs équipes seraient prêtes à bouger leurs pions pour le récupérer.

L’insider mentionne notamment un intérêt des Sixers, du Heat mais aussi.. des Mavericks ! Trois noms parmi d’autres car le profil du joueur a de quoi plaire au sein de la Ligue. Col bleu, toujours prêt à défendre dur, tout en envoyant quelques banderilles de loin, DFS peut appâter du beau monde. Conscient de cela, les Nets seraient d’ailleurs particulièrement exigeants concernant le prix à payer pour l’éloigner de Brooklyn : deux premiers tours de Draft ! Un sacré pactole mais la concurrence fait que Brooklyn se retrouve dans une position de force pour négocier, surtout que le joueur est encore sous contrat jusqu’en 2025 minimum, avec une player option pour la saison 2025-2026.

Source texte : HoopsHype