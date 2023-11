Alexandre Sarr et Zaccharie Risacher dans le Top 3 de la Draft 2024 ?

Alors qu’ils cartonnent respectivement en Australie et du côté de la JL Bourg, Alexandre Sarr et Zaccharie Risacher continuent d’affoler les scouts NBA. Dans sa dernière Mock Draft, ESPN a placé les deux Français sur le podium !

Et si deux de nos pépites marquaient encore l’histoire du basket français ? Après Victor Wembanyama en première position en 2023, on va peut-être connaître deux Français supplémentaires sur un podium de Draft NBA. L’insider Jonathan Givony a mis à jour la dernière Mock Draft d’ESPN et les nouvelles sont très positives pour les adeptes du cocorico.

L’intégralité de la Mock Draft à retrouver ici.

On commence par Alexandre Sarr, toujours brillant du côté de la ligue Australienne et qui se maintient à la seconde place (fictive) de la future Draft. Il était déjà positionné en tant que dauphin à la dernière update datant de début novembre, signe que la hype ne descend pas d’un pouce pour le natif de Toulouse.

C’est Zaccharie Risacher qui fait un nouveau bond au classement. Après être monté à la cinquième place il y a quelques semaines, la pépite de Bourg-en-Bresse est désormais sur la troisième marche du podium ! Il faut croire que ses performances dans le championnat de France et en EuroCup ne passent pas inaperçus outre-Atlantique. Une double bonne nouvelle pour le jeune ailier, qui vient tout juste d’être sélectionné pour le prochain All-Star Game LNB.

Un peu plus bas dans la Mock Draft, on retrouve aussi Tidjane Salaun, la pépite de Cholet, qui se positionne aux alentours de la Green Room à la seizième place. C’est deux places de plus que lors de la dernière Mock Draft. À noter également la présence d’autres prospects tricolores au second tour, à savoir Melvin Ajinca (37ème), Pacome Dadiet (52ème) ou encore Zacharie Perrin (57ème).

Source texte : ESPN