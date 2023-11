Les Pistons ont battu leur record de défaites consécutives dans l’histoire de la franchise

À la faveur d’une destruction en règles par des Lakers revanchards suite à la déroute lors de leur match à Philadelphie, les Pistons 2023-24 sont désormais les propriétaires d’un sale record : celui de la plus longue série de défaite de la franchise, avec 15 matchs perdus de suite. Monty Williams veut néanmoins relativiser, en insistant sur l’expérience engrangée.

Que retenir du match Pistons – Lakers ? Que c’était sans doute plus intéressant à la fin des années 80 qu’aujourd’hui. Blague de bas-étage assez facile et médiocre, désolé. Dans les faits, on ne retient que très peu. Juste que ces Pistons n’ont pas de solution de jeu viable, mais peut-on seulement demander à un groupe au niveau de développement aussi embryonnaire de produire quelque chose de propre face à une formation aussi expérimentée que celle des Purple and Gold ?

Pas forcément. Et le rôle de Monty Williams est aussi – selon lui – d’aider les jeunes à traverser cette passe difficile. Par le jeu certes, mais aussi en appuyant sur l’expérience engrangée aujourd’hui, qui se matérialisera en détermination et en envie demain.

“Mon job est d’aider les gars à traverser cette période. Je leur ai dit, une des manières de gagner le respect dans ce sport et dans la vie est quand vous passez des moments difficiles, et que vous vous accrochez.” – Monty Williams, pour ESPN.

Des déclarations pour essayer d’éteindre tant bien que mal l’incendie. Les fans ne voient eux pas la chose de cet oeil, puisque les joueurs des Pistons ont eu le droit à une belle bronca au buzzer final. Malheureusement, le calendrier de Detroit n’est vraiment, vraiment pas taillé pour espérer une victoire – sur le papier – prochaine.

Les Pistons devaient gagner hier soir.

Ils devaient battre les Wizards.

Pourquoi ?

Parce qu’ils sont actuellement sur une série de 14 défaites consécutives…

… et ça c’est leur calendrier jusqu’à la fin de l’année.

Va falloir un miracle, tout simplement. pic.twitter.com/e3RHpYfMmQ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 28, 2023

Jusqu’à la fin de l’année civile, les Pistons vont rencontrer des équipes bien en place, qui ont besoin de gagner. On pourrait alors peut-être atteindre le record all-time de défaites consécutives en NBA, co-détenu par les Cavaliers et les Sixers avec 26 déroutes de suite. Ce qu’on ne souhaite pas pour les gars comme Killian Hayes, Cade Cunningham et compagnie. Car à un moment, faut quand même progresser, Draft ou pas.

Source : ESPN