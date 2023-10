Cette année, pour la première fois, on a vu un Français être sélectionné en premier choix de la Draft NBA avec Victor Wembanyama. En 2024, Wemby pourrait déjà avoir un successeur avec Alexandre Sarr. Considéré parmi les prospects les plus prometteurs de sa classe, l’intérieur de 18 ans n’en finit plus de faire tourner les têtes en Australie.

Il y a tout juste un mois, on avait déjà fait un focus sur la pépite française après ses grosses performances lors d’une double confrontation face au G League Ignite à Las Vegas (tiens, ça rappelle quelqu’un ça). Alex Sarr avait montré un aperçu très prometteur de son immense potentiel, lui qui a tout pour devenir l’intérieur moderne par excellence.

Depuis ? Alexandre surfe sur la vague.

Sous les couleurs des Perth Wildcats, équipe basée en Australie de l’Ouest, le Frenchie découvre le championnat professionnel de la NBL (première division australasienne) et n’a pas perdu de temps pour s’illustrer : 4 matchs joués, des moyennes de 11,8 points, 5,5 rebonds et 1,8 contre de moyenne à 55% au tir, le tout en 20 minutes de moyenne. Preuve de sa montée en puissance, Alex Sarr a reçu son temps de jeu le plus élevé de la saison hier dans le match face à Melbourne, avec 28 minutes passées sur le parquet.

🚨 Highlights complets d’Alex Sarr 🇫🇷 aujourd’hui vs Melbourne United !

11 POINTS (27’)

9 REBONDS !

3 BLK

1 STL

1 AST

2 TO

25% FG avec 2/5 de loin 🎯

Très intéressant défensivement face à Hukporti 🇩🇪, du bon et du moins bon offensivement, défaite de Perth 88-81 #NBL24 pic.twitter.com/qRNjgkGOpr

— NBL France (@NBL_France) October 13, 2023

Du haut de ses 2m16 et de son envergure de 2m26, Alexandre Sarr en impose dans les raquettes. Certes, avec ses 98 kilos tout mouillé, il peut parfois se faire bouger à l’intérieur, mais la polyvalence et la mobilité du prospect français tapent plus que jamais dans l’œil des scouts et de ses coéquipiers.

“Ne lui dites pas qu’il ne peut pas faire quelque chose. C’est un talent brut. Il peut shooter à 3-points, il peut mettre des floaters, il peut dunker, il peut contrer, il peut tenir la balle un petit peu. J’espère que personne ne le développera de la mauvaise manière.” – Jordan Usher, coéquipier d’Alexandre Sarr (via ESPN)

Faisant partie de la famille des licornes, Alex Sarr apporte non seulement du rebond et de la protection de cercle, mais il peut aussi défendre plusieurs postes, courir en transition, lâcher quelques shoots dans le périmètre, et finir fort près du cercle. Le genre de combinaison qui fait de Sarr l’un des meilleurs prospects de la classe de Draft 2024.

“C’est un gamin avec un visage d’enfant, mais on voit à travers son jeu qu’il n’a pas vraiment de plafond. Il n’a pas de limite. […] Il aura une superbe carrière et j’ai hâte de voir ce qu’il peut devenir.” – Jordan Usher

À l’heure de ces lignes, Alexandre Sarr est projeté dans le Top 5 de la Draft NBA 2024 dans la plupart des mocks, aux côtés des pépites Ron Holland, Matas Buzelis, Isaiah Collier ou encore Justin Edwards. Certains le mettent carrément dans le costume de favori pour être appelé en premier par Adam Silver, un an après Victor Wembanyama. Rien que ça !

Alors bien évidemment, tout ça est encore loin. Alex devra avant tout se concentrer sur sa progression en NBL avant de penser à l’étape supérieure. Mais en tout cas, Sarr fait partie de ces prospects qui font de plus en plus parler d’eux, et on a hâte de suivre son parcours en Australie au cours des prochains mois.

Source texte : ESPN

Strong NBL debut for Alex Sarr this morning with 9 points, 5 rebounds, 2 blocks and the W in 14 minutes. He's now slated No. 4 on the new ESPN mock draft released today: https://t.co/vuswTKWLsh pic.twitter.com/ieEmJUUAgE

— Jonathan Givony (@DraftExpress) September 29, 2023