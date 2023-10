82 matchs, du 24 octobre 2023 au 14 avril 2024. 82 matchs par franchise, 30 franchises, 15 joueurs par franchises. 450 joueurs. 30 previews en 30 jours, et pour ces previews 5 questions par franchise. 150 questions. Faut être doué en calcul hein. Aujourd’hui ? Les cinq grandes questions des Sacramento Kings pour la saison NBA 2023-24 !

#1 : Les Kings peuvent-ils vraiment faire mieux ?

Sacto a mis la barre très haute la saison dernière… 3e de Conférence Ouest avec une élimination au premier tour face aux anciens champions en titre. Si l’on parle de faire mieux cette saison, on s’entend : on parle de Playoffs. Passer un tour reste envisageable pour les Kings. Mais pour ce faire, il faudra au moins être aussi performant en saison régulière pour choper une belle place au classement. Et lorsqu’on voit à quel point l’Ouest s’est encore densifié cette année, on se dit que ça peut être compliqué de réitérer l’exploit…

D’autant plus que si les Kings ont autant performé la saison dernière, c’est aussi parce qu’ils ont été assez tranquille avec l’infirmerie par rapport à la plupart des équipes de l’Ouest. On sait que les blessures peuvent surgir n’importe quand en NBA, et si les Kings devaient se passer d’un joueur majeur, l’histoire pourrait être différente. On leur souhaite le meilleur, mais la barre est très haute.

#2 : Keegan Murray peut-il être le troisième homme ?

En voilà un qui a mis tout le monde d’accord l’année dernière ! Rappelez-vous, pas mal d’observateurs se moquaient une nouvelle fois des Kings le soir de la Draft, lorsque Monte McNair avait choisi Keegan avant Jaden Ivey. Autant dire que tout le monde a vite révisé son jugement. Étant assez âgé pour un rookie (22 ans le jour de la Draft), les scouts voyaient en lui un plafond plus limité que le haut du panier des prospects, mais un joueur plus qu’NBA ready.

Alors est-ce que Keegan Murray peut devenir la pièce manquante à un trio Kings avec Domantas Sabonis et De’Aaron Fox ? Peut-être s’il développe une plus grande aisance offensive balle en main, en devenant plus qu’un shooteur à 3-points. Mais sa défense très sérieuse le place déjà comme un joueur essentiel à cette équipe…

#3 : Mike Brown peut-il faire défendre ces Kings ?

Bah tiens, en parlant de défense… Les Kings ont certes fini 1e attaque NBA (merci Mike Brown) mais également… 24e défense, paradoxal quan don sait qu’à Golden State Mike Brown en a appris de belles en attaque mais était surtout… l’assistant coach spécialisé dans la défense. C’est en tout cas ce différentiel qui explique l’écart entre l’élite de la ligue et l’équipe de Sacramento, performante seulement d’un côté du terrain. Alors quels sont les problèmes majeurs de cette défense ? Le manque de protection de cercle, déjà. Le meilleur protecteur de cercle reste Sabonis, mais le Lituanien n’est clairement pas un spécialiste en la matière (c’est tout le problème avec Domantas). D’autant plus que la rotation laisse à désirer…

Avec l’arrivée de Nerlens Noel et JaVale McGee dans l’effectif, de bons défenseurs de rotation, Mike Brown aura un effectif relativement plus flexible pour ajouter de la défense dans la raquette. Mais ça reste relatif, car les deux ne peuvent pas rester sur le terrain trop longtemps si Mike Brown veut conserver son attaque élite… Très difficile de trouver des bons schémas défensifs avec ce roster si faible à l’intérieur et si concentré sur l’attaque.

#4 : Les Kings ont-ils le meilleur public de NBA ?

Comment ne pas aimer les fans des Kings ? L’intégrité à l’état pur. Une dépression qui aura duré 16 ans, sans jouer un seul match de Playoffs. Puis une explosion en 2022-23 qui a récompensé toute cette attente. Les fans des Kings ont clairement fait péter les décibels la saison dernière dans le Golden 1 Center. Et pour couronner le tout, la célébration de victoire à domicile la plus iconique des dernières années : LIGHT THE BEAM, LIGHT THE BEAM !

Mais lorsque l’on compare aux autres fanbases, est-ce que le public des Kings est-il vraiment le meilleur ? N’enterrons pas trop vite les fanatiques fans des New York Knicks qui savent nous régaler à la moindre victoire de leur équipe, même contre les équipes qui tankent. Mais force est d’avouer qu’on a plus de sympathie avec Sacramento lorsqu’on sait tout ce qu’ils ont pu endurer ces dernières années.

#5 : Comment survivre à la Division Pacifique ?

Les Kings vainqueur de la Division Pacifique en 2022-23 face aux Suns, Clippers, Warriors, et Lakers… Qui l’aurait cru au début de la saison dernière ? Même si encore une fois, les équipes de Californie n’étaient clairement pas au complet, Sacramento a tout de même accompli l’exploit, à la surprise générale. Fini les victoires faciles face à Sacto, Mike Brown est bien décidé a installé une culture de la gagne dans cette franchise.

Mais pour la saison qui arrive, il y a de quoi claquer des genoux pour les fans des Kings… Kawhi et Paul Goerge qui reviennent en forme, Anthony Davis qui retrouve ses chevilles, Bradley Beal à Phoenix et Chris Paul à Golden State… la concu risque de prendre sa revanche face aux maillots violets, et là pour le coup, ça risque de scorer dans tous les sens ! Quatre matchs face aux quatre voisins, un programme solide qui pourrait également compter pour le bilan final…