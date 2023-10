La TrashTalk Fantasy League reprendra bientôt ses droits, et avec elle une bonne raison de se ronger les ongles devant les perfs de vos joueurs favoris. Sur qui miser ? Qui éviter ? Comment bien jouer ? On essaie de vous aiguiller franchise par franchise, et aujourd’hui on part direction Sacramento pour vous parler des Kings !

#Les bons plans annoncés : deux All-Stars, un café, l’addition

On prend les mêmes et on recommence. Domantas Sabonis et De’Aaron Fox seront cette saison encore les deux principales armes des Kings. Fox par son scoring, ses passes, les lancers qu’il va chercher, Domas par sa polyvalence, ses 14/13/12 à 75% au tir. Valeurs sûres du TTFL Game depuis des années, les deux All-Stars seront peut-être épaulées en 2024 par un Keegan Murray qui progresse à vitesse grand K, voire par un Chris Duarte qui débarque en Californie pour envoyer de la grosse ficelle. On s’en tiendra néanmoins, dans un premier temps, à nos deux loulous premièrement cités, à moins d’être un die-hard fan des Kings et/ou quelqu’un qui aile prendre des risques. Light the beam ? Light the top pick.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Domantas Sabonis : 42,2 points

De’Aaron Fox : 36,4 points

Harrison Barnes : 22,7 points