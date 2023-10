La TrashTalk Fantasy League reprendra bientôt ses droits, et avec elle une bonne raison de se ronger les ongles devant les perfs de vos joueurs favoris. Sur qui miser ? Qui éviter ? Comment bien jouer ? On essaie de vous aiguiller franchise par franchise, et aujourd’hui on part direction New York pour vous parler des Knicks !

#Les bons plans annoncés : Julius Randle et Jalen Brunson, les J restent le S

Deux énormes joueurs, deux All-Stars, en tout cas deux joueurs ayant déjà été capable d’évoluer à ce niveau et pour qui il n’y pas de raison que ça cesse. MIP il y a deux ans, Julius a levé le pied la saison suivante mais a repris les travaux en 2022-23, alors que Jalen Brunson est arrivé la saison passée à New York pour s’emparer des clés du camion… ce qu’il a fait avec classe et sobriété. On devrait encore stationner au dessus des 30 points TTFL de moyenne pour ces deux-là, avec du scoring à foison et pas mal de goodies pour accompagner tout ça.

Autour du duo de leaders ? Du middle plus, ouais on vient d’inventer ce terme, avec RJ Barrett en tête de liste, puis Immanuel Quickley, Mitchell Robinson et Josh Hart au soutien. Les jeunes type Quentin Grimes sont mignons mais on en reparlera dans un an, et pour l’heure précipitez-vous donc en premier lieu sur les deux J voir le soyeux shooteur canadien.

#Les meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Julius Randle : 36,5 points

Jalen Brunson : 35,4 points

RJ Barrett : 24,4 points