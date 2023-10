Salaires des New York Knicks – saison NBA 2023-24

Source image : montage via CC0 Public Domain via www.publicdomainpictures.net

Qui dit nouvelle saison NBA dit petit point sur les finances des uns et des autres. Qui se la joue économe, qui donne des sueurs à son banquier, qui est carrément dans le rouge, on fait le bilan franchise par franchise. Aujourd’hui, place aux New York Knicks.

Les salaires 2023-24 des New York Knicks

Source tableau : HispanosNBA.com

Situation financière par rapport au salary cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 165,294,000 $ cette année.

$ cette année. Le Salary Cap de la NBA est fixé à 136,021,000$ cette année.

Avec $163,580,200 engagés contractuellement sur cette saison 2023-24, les New York Knicks ont réussi à boucler un été sérieux à la Free Agency sans pour autant se mettre dans le rouge. Ils pourront pour cela remercier Josh Hart, qui a pris sa player option avant de prolonger quelques semaines plus tard. Les 18 millions par an d’Evan Fournier ont de bonnes chances de disparaître prochainement des comptes. Reste juste à trouver une équipe preneuse.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison 2024-25 :

Julius Randle

Jalen Brunson

R.J. Barrett

Mitchell Robinson

Josh Hart

Donte DiVincenzo

Tous les cadres du groupe sont verrouillés ou presque. Reste la prolongation d’Immanuel Quickley à gérer. Quentin Grimes et Jericho Sims seront également de la partie l’an prochain via les team options.

Trois joueurs à surveiller cette saison :

Immanuel Quickley : c’est le dossier numéro un sur le bureau de Leon Rose. Après une troisième saison NBA très prometteuse en sortie de banc, Immanuel Quickley attaque la dernière année de son contrat rookie. Il pourra donc tester le marché à l’été 2024 et on imagine qu’il recevra des offres sympatoches. New York a quand même la main sur le dossier puisque les Knicks pourront s’aligner sur toutes les propositions.

Quentin Grimes : encore un qui a passé un cap la saison passée, au point de reléguer Evan Fournier sur le banc. On attend aussi de voir quel sera son plafond. Lui aussi sera éligible à une prolongation l’été prochain mais New York peut aussi attendre 2025 pour lui faire signer un nouveau deal. Un excellent shooteur à 3-points, on sait que ça vaut cher sur le marché.