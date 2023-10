Salaires des Indiana Pacers – saison NBA 2023-24

Source image : montage via CC0 Public Domain via www.publicdomainpictures.net

Qui dit nouvelle saison NBA dit petit point sur les finances des uns et des autres. Qui se la joue économe, qui donne des sueurs à son banquier, qui est carrément dans le rouge, on fait le bilan franchise par franchise. Aujourd’hui, place aux Indiana Pacers.

Les salaires 2023-24 des Indiana Pacers

Situation financière par rapport au salary cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 165,294,000 $ cette année.

$ cette année. Le Salary Cap de la NBA est fixé à 136,021,000$ cette année.

Avec $128,678,628 engagés contractuellement sur cette saison 2023-24, les Indiana Pacers ont tout simplement la plus faible masse salariale de toute la NBA.

Un statut qui devrait changer la saison prochaine avec Tyrese Haliburton qui débutera la première année de son nouveau contrat max. En attendant, c’est bien Bruce Brown qui a le plus gros salaire de l’effectif (oui cette phrase est réelle).

Joueurs sous contrats garantis pour la saison 2024-25 :

Myles Turner

Tyrese Haliburton

Jarace Walker

Ben Sheppard

Andrew Nembhard

Bennedict Mathurin et Isaiah Jackson via des team options sont aussi assurés d’en être. Pour Bruce Brown et Daniel Theis, cela dépendra probablement des perfs sur le terrain.

Trois joueurs à surveiller cette saison :

Buddy Hield : dernière année de contrat pour l’ami Buddy Hield. L’arrière a fait son trou chez les fermiers mais les Pacers pourraient l’échanger dans les prochains mois pour ne pas le perdre gratis en juillet 2024. On sait que les snipers savent négocier des beaux chèques à la Free Agency et avec ses 43% à 3-points, le Bahaméen a des arguments pour convaincre les GM à l’été 2024.

Obi Toppin : en fin de parcours à New York et barré par Julius Randle, Obi Toppin arrive à Indiana pour enfin exploser. Cela tombe bien, car il débute la dernière année de son contrat rookie et il sera agent libre restreint l’été prochain. On a déjà hâte de le voir se régaler sur des caviars de Tyrese Haliburton. Cela annonce du show dans l’Indiana.