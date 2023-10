La TrashTalk Fantasy League reprendra bientôt ses droits, et avec elle une bonne raison de se ronger les ongles devant les perfs de vos joueurs favoris. Sur qui miser ? Qui éviter ? Comment bien jouer ? On essaie de vous aiguiller franchise par franchise, et aujourd’hui on part direction Indianapolis pour vous parler des Pacers !

#Les bons plans annoncés : Tyrese Haliburton, et c’est à peu près tout ?

20,8 points et 10,4 passes de moyenne la saison passée, une première sélection de All-Star et aucune raison qu’il ne progresse pas en 2024. Tyrese Haliburton est l’un des meneurs de jeu du futur en NBA et ses moyennes font de lui l’un des incontournables de la TTFL. Pas forcément le mec sur qui on va sauter dès le lundi, un cran en dessous des candidats MVP, mais de très loin le blase le plus intéressant chez les Pacers. Pour le reste ? Bennedict Mathurin va exploser mais qui dit gros shooteur dit beaucoup de shoots ratés, même si sa propension à aller sur la ligne des lancers peut néanmoins être une force. Autre joueur à surveiller côté TTFL dans l’Indiana ? Myles Turner, éternel joueur moyen plus mais toujours capable de péter un 50 qui sort de nulle part. A part ces trois joueurs rien de bien fou, des jeunes intéressants mais pour la TTFL il faudra attendre un peu. Allez, un, deux, trois, Tyrese !

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Tyrese Haliburton : 35,3 points

Myles Turner : 30,8 points

Buddy Hield : 22,9 points