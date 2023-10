Vidéo : les meilleurs caviars de Tyrese Haliburton en 2022-23

Tyrese Haliburton fait partie de ces rares joueurs qui communiquent la beauté de notre sport lorsqu’ils jouent, même pour les néophytes. Alors on s’assoit tranquillement et on profite de ces bijoux offerts par le prince Hali, oui c’est bien lui.

De la passe aveugle, de la passe à terre, de la passe longue distance, du alley-oop… Les mots nous manquent lorsqu’on est face à un tel génie du basket. Haliburton voit les choses avant tout le monde sur un parquet, et soyez prêt à le voir repartir avec ses bonnes habitudes cette saison. Le jeune All-Star d’Indiana sait nous faire plaisir, mais au-delà des caviars dont on est bien habitué il y a désormais des 3-points d’une clutchitude extrême.

Si on regarde les récentes arrivées chez les Pacers, il y a de quoi penser que le spectacle ne fait que commencer. Avec Jarace Walker en partenaire de pick-and-roll ou Bruce Brown qui adore couper dans le dos de son défenseur, Haliburton va pouvoir faire du Haliburton en toute tranquillité, et si on ajoute à ça un Rick Carlisle qui a mis l’accent sur le jeu rapide la saison passée, on a de quoi s’imaginer une équipe de jeunots qui galope dans tous les sens, avec Tyrese à la baguette. Miam-miam !