82 matchs, du 24 octobre 2023 au 14 avril 2024. 82 matchs par franchise, 30 franchises, 15 joueurs par franchises. 450 joueurs. 30 previews en 30 jours, et pour ces previews 5 questions par franchise. 150 questions. Faut être doué en calcul hein. Aujourd’hui ? Les cinq grandes questions des Indiana Pacers pour la saison NBA 2023-24 !

Bruce Brown va t-il assumer son contrat ?

45 millions de dollars sur deux ans. Après avoir aidé les Denver Nuggets à décrocher le titre de champion, Bruce Brown a profité de son statut d’agent libre pour bien remplir son compte en banque. Il l’a avoué lui-même, il ne pensait jamais qu’une équipe allait lui offrir un deal à plus de 20 millions de billets verts la saison. Mais désormais, il va falloir assumer ce nouveau contrat chez les Pacers. Qu’est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire amener non seulement toutes ces choses qui font de Bruce Brown l’un des role players les plus précieux en NBA (polyvalence, rebond, défense, un peu de scoring), mais aussi augmenter sa propre production (11 points, 4 rebonds, 3 passes, 1 interception l’an dernier) pour aider la jeune équipe des Pacers à élever son propre plafond. En résumé : on doit voir un effet Bruce Brown dans l’Indiana. Il a été précieux partout où il est passé, il doit prouver qu’il peut-être indispensable à Indianapolis.

Quel est le plafond de ces Pacers en 2024 ?

Avec l’arrivée de Bruce Brown, celle d’Obi Toppin (contre rien d’autre que deux choix de second tour de draft et un Twix) et surtout le noyau prometteur qui compose l’équipe des Pacers (avec l’ajout de Jarace Walker et Ben Sheppard via la Draft 2023), on est en droit d’être intrigués par Indiana en 2024. N’oublions pas que l’an passé, avant que Tyrese Haliburton ne fasse un détour par la case infirmerie, les Pacers squattaient à la surprise générale le Top 6 de la Conférence Est avec un bilan très légèrement positif. Il y a du talent, il y a une jeunesse qui ne demande qu’à grandir, il y a Rick Carlisle en coach, de quoi nourrir quelques ambitions et pourquoi pas se qualifier en Playoffs via le play-in tournament. Les Playoffs, c’est en tout cas un objectif affiché publiquement dans l’Indiana.

Tyrese Haliburton, Top 3 des meneurs à l’Est ?

Parmi ceux qui n’ont pas peur de mentionner le mot “Playoffs” chez les Pacers, il y a Tyrese Haliburton. Et pour cause, si Indiana parvient à y accéder la saison prochaine, il en sera la principale raison. L’an passé, Hali s’est imposé comme un meneur All-Star en NBA, lui qui a affiché des moyennes de plus de 20 points et 10,4 passes (deuxième passeur NBA) à 49% au tir, 40% à 3-points et 87% aux lancers-francs. Une ligne de stats qui a de quoi ravir les fans d’Indy mais c’est surtout sa capacité à sublimer le collectif des Pacers qui fait de Tyrese l’un des meilleurs meneurs de la Ligue. Peut-il monter encore plus haut cette saison ? La réponse à cette question déterminera en partie la campagne d’Indiana. À seulement 23 ans, Haliburton a en tout cas tout ce qu’il faut pour vraiment s’imposer comme le boss de l’Est à son poste.

Myles Turner, Buddy Hield : qui va partir ?

Myles Turner et Buddy Hield ne sont pas étrangers aux rumeurs de transfert, et on va sans doute encore y avoir droit cette saison. Alors certes, le pivot a signé une prolongation de contrat aux Pacers en janvier dernier, mais seulement pour deux saisons avec un salaire autour des 20 millions l’année. Typiquement le genre de contrat qui peut facilement être inclus dans un deal. Quant à Buddy Hield, aucun accord n’a été trouvé avec les Pacers sur une extension et il sera ainsi agent libre en 2024, ce qui fait de lui un candidat naturel pour un transfert. Les deux camps ont d’ailleurs déjà entamé les discussions pour trouver une porte de sortie au sniper. Vous l’avez compris, on a là deux vétérans qui pourraient ne pas finir la saison dans l’Indiana, même s’ils apportent chacun une vraie contribution à ces Pacers qui veulent grimper dans la hiérarchie de l’Est. Si on devait parier, on mettrait une pièce sur un transfert de Buddy, tandis qu’on voit plutôt Turner rester une année de plus chez les Fermiers.

Faut-il monter dans le wagon/tracteur de la hype ?

C’est un choix qui vous regarde, mais ici on a bien envie de monter dans le tracteur de la hype chez ces Pacers 2023-24. Tyrese Haliburton est l’un des joueurs les plus kiffants du circuit, Bennedict Mathurin a lâché une belle saison rookie et ne pense qu’à devenir le meilleur arrière NBA, l’équipe s’est renforcée à la Draft ainsi que via le marché de l’été, et les Pacers devraient être fun à voir jouer. Pour nous, toutes les cases sont cochées pour être l’une des équipes League Pass de l’année. Qu’est-ce que ça va vraiment donner au niveau des résultats ? L’avenir nous le dira mais on sent que ces Pacers jeunes et ambitieux possèdent les moyens pour se mêler assez sérieusement à la course aux Playoffs. Allez, venez avec nous dans le wagon, vous n’allez pas le regretter.