Les 30 Previews en 30 Jours sont lancées ! La saison 2023-24 débutera le 24 octobre et comme chaque année, on vous présente chacune des 30 franchises de la ligue, en détail, à travers des articles évidemment mais aussi avec une preview en vidéo, tous les jours à l’heure du déjeuner. Aujourd’hui ? Place à la preview des Indiana Pacers !

Au menu ? Le coup d’œil dans le rétro, le marché de l’été, le roster, la question de la mort, le Gérard d’Or, le pronostic… on prend les mêmes et on recommence en tentant de se projeter au mieux pour cette nouvelle saison !

Sortes les bobs, les bottes pleines de boue et laissez le tracteur se garer devant les studios, c’est l’heure du championnat du monde des clichés. Comme chaque année la preview des Pacers est l’occasion de se projeter sur la saison de la franchise de l’Indiana mais comme chaque année, c’est le running gag de la campagne qui est le plus attendu. No stress, on parlera quand même de basket dans cette vidéo, avec un meneur génial à la baguette et une très jeune équipe encadrée par de vrais briscards. Est-ce qu’on est en train de dire que les Pacers 2023-24 pourraient étonner plus d’un observateur ? Non, on est en train de dire que chaque année les Pacers nous étonnent, dans un sens comme dans l’autre. Envoyez la preview, et laissez le crottin à l’entrée.