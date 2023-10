Avec le transfert de Jrue Holiday à Boston ce dimanche, on peut enfin juger de la qualité de la contrepartie reçue par les Blazers dans le cadre du blockbuster trade de Damian Lillard aux Bucks en milieu de semaine dernière. Alors, comment s’en est sorti le manager de Portland Joe Cronin ? Plutôt bien, très bien même !

Joe Cronin n’était pas dans une situation facile.

Obtenant le poste de manager général en décembre 2021 après le renvoi de Neil Olshey, Cronin n’avait pas le droit de se planter dans le transfert de Damian Lillard. Il savait qu’il devait tout faire pour obtenir le meilleur deal possible pour ses Blazers en reconstruction, peu importe la volonté très claire du camp Lillard d’être transféré au Miami Heat. Mais dans le même temps, il savait aussi qu’il pouvait sérieusement entacher la réputation de la franchise en négociant mal le départ de celui qui est peut-être le meilleur joueur de l’histoire de Portland. Beaucoup d’enjeux donc. Beaucoup de paramètres à prendre en compte. Le tout pour un deal qui a le potentiel de définir une carrière de dirigeant.

Au final ? Joe Cronin a passé le test avec brio.

Joe Cronin a donc échangé Damian Lillard contre 3 premiers tours de Draft, Deandre Ayton, Robert Williams et Malcolm Brogdon. Sachant que ça peut encore bouger.

C’est propre compte tenu de la situation dans laquelle il était. Tout ça en permettant à Lillard de jouer le titre.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 1, 2023

Suite au transfert de Damian Lillard puis Jrue Holiday, les Blazers ont obtenu la contrepartie suivante :

3 choix de premier tour de Draft (1er tour 2024 des Warriors, 1er tour 2029 des Bucks, 1er tour 2029 de Boston non protégé)

2 pick swaps (2028 et 2030 avec les Bucks)

Deandre Ayton

Robert Williams III

Malcolm Brogdon

Toumani Camara

On va voir ce que les Blazers vont faire avec le meneur vétéran Malcolm Brogdon (qui pourrait apporter un pick de draft supplémentaire), mais on peut d’ores et déjà applaudir Joe Cronin pour la contrepartie obtenue.

Trois choix de premier tour et deux picks swaps, c’est un capital draft vraiment intéressant quand on sait qu’à la base, l’âge et le contrat de Lillard (33 ans, 216 millions sur 4 saisons) refroidissaient certaines équipes en plus de sa volonté de ne jouer qu’à Miami. Notons aussi que deux de ces picks de premier tour sont en 2029 et 2030. On ne possède pas de boule de cristal, mais pas sûr que les Celtics et les Bucks soient encore des poids lourds de l’Est dans six ou sept ans, eux qui sont pas loin de faire all-in aujourd’hui pour remporter un titre NBA. Traduction : la valeur de ces picks peut vraiment augmenter dans le temps.

Outre ce capital draft, les Blazers ont réussi à choper Deandre Ayton et Robert Williams III, ce qui représente une upgrade significative sur le poste de pivot, occupé jusqu’alors par Jusuf Nurkic. Certes, la carrière d’Ayton n’est pour l’instant pas à la hauteur d’un numéro 1 de Draft. Certes, RWIII est souvent à l’infirmerie. Et oui, il faudra voir comment le coach Chauncey Billups va se débrouiller pour essayer de maximiser ces deux profils évoluant sur le même poste. Mais Deandre Ayton a le potentiel pour devenir un jour All-Star et on connaît l’impact athlétique et défensif que peut avoir Robert Williams III. Franchement, c’est propre de la part de Cronin !

Je sais pas ce que Cronin peut faire de plus.

Lillard peut jouer le titre.

Holiday aussi, joliment retransféré.

T’as upgrade x1000 ton poste pivot.

T’as un nouveau meneur de talent.

Et encore des jeunes à développer.

Et t’as eu des picks de Draft en plus.

Respect.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 1, 2023

En se montrant patient et en refusant de céder sous la pression exercée par le camp Lillard pour aller au Miami Heat, le manager général des Blazers a réussi à maximiser la contrepartie en échange de son franchise player.

Certes, les relations avec Dame semblent s’être refroidies assez sérieusement, certains journalistes de Miami – sans doute frustrés – n’hésitant pas à pointer du doigt Cronin pour sa façon de traiter l’ancien visage des Blazers. Mais ce n’est pas comme si Cronin avait envoyé Dame à Detroit ou Washington, sans aucune chance de gagner le titre qui lui manque. Chez les Bucks de Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard aura la meilleure opportunité de sa carrière pour remporter cette fameuse bague. Alors pas de quoi culpabiliser.

On peut dire beaucoup de choses sur Joe Cronin, mais pour le coup il a très bien géré le dossier Damian Lillard. Le projet de reconstruction des Blazers, symbolisé par Scoot Henderson et Shaedon Sharpe, a été renforcé pour les années à venir, tandis que la réputation de la franchise a été plus ou moins préservée. Après des semaines voire des mois de turbulences, Portland peut désormais avancer sereinement.