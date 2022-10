Nouveau visage des Pacers depuis son arrivée en février dernier, Tyrese Haliburton a reçu les clés du camion et possède de grandes ambitions autant sur le plan individuel que collectif. Mais pour maximiser son potentiel et véritablement devenir le franchise player d’Indiana, l’ancien joueur des Kings a pris conscience d’une chose : il doit plus penser à lui.

Quand on pense à Tyrese Haliburton, les premières images qui nous viennent en tête sont souvent celles où on le voit distribuer des gros caviars pour ses copains. Et pour cause, son altruisme, son intelligence de jeu et son côté flashy quand il s’agit de distribuer la gonfle sont certaines des principales caractéristiques du bonhomme. Mais si cette capacité à faire jouer les autres représente évidemment une grosse plus-value pour l’équipe dans laquelle évolue Tyrese, il arrive aussi qu’elle prenne un peu trop de place. Qu’est-ce qu’on veut dire par là ? On vous explique.

En basket, on pointe souvent du doigt les croqueurs, vous savez ces joueurs qui ont tendance à forcer en attaque et à enchaîner les tirs alors qu’il y a mieux à faire. L’autre extrême, c’est l’excès d’altruisme, quand un joueur pense un peu trop aux autres alors qu’il a les moyens de porter l’équipe sur son dos avec ses capacités de scoreur. Tyrese Haliburton est un peu de ceux-là. Sur ses deux premières saisons NBA entre Sacramento et Indiana, Hali s’est imposé comme un pur playmaker avec quasiment 7 passes décisives de moyenne, mais ne tourne qu’à 11 shoots par match alors que ses pourcentages de réussite au tir sont très propres (47% dont 41% à 3-points et 85% aux lancers-francs). Ces pourcentages montrent à la fois le talent offensif de Tyrese mais peut-être aussi un manque de prises de risque et des difficultés à vraiment se lâcher. Mais depuis qu’il est arrivé chez les Pacers il y a quelques mois, Hali a compris qu’il devait devenir une menace plus importante au scoring pour véritablement être le patron d’Indiana. Il n’a plus de De’Aaron Fox dans les pattes et sa nouvelle équipe a besoin qu’il soit agressif. Visiblement, Tyrese est prêt pour le challenge.

« C’est une question de mentalité n’est-ce pas ? C’est comme si je devais être un peu plus un connard, pour être honnête. Oui c’est vraiment la bonne terminologie. Être un peu plus un connard et penser à moi quand j’arrive sur le terrain. » – Tyrese Haliburton, via The Athletic

Pousser un scoreur à lâcher un peu plus la balle n’est pas facile. Mais forcer un mec altruiste à devenir plus égoïste (dans le bon sens du terme), c’est peut-être encore plus difficile. Le contexte dans lequel se trouve aujourd’hui Haliburton, l’insistance de son coach personnel Drew Hanlen et l’ambition de Tyrese pour franchir un cap supplémentaire devraient néanmoins l’aider non pas à changer sa nature, mais à adapter son style de jeu pour maximiser son énorme potentiel.

Durant l’intersaison, Hali a déclaré qu’il voulait devenir All-Star en tournant en 20 points – 10 passes de moyenne. Il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir l’ancien joueur des Kings se donner les moyens de ses ambitions. La nuit dernière lors du match d’ouverture des Pacers contre Washington, Haliburton a terminé avec 26 points, 4 rebonds, 7 passes à 10/18 au tir dont 3/6 du parking et 3/3 aux lancers-francs. Ce n’est que la septième fois depuis le début de sa carrière (en 136 rencontres) qu’il a autant shooté dans un match, et à chaque fois il a scoré minimum 23 points. Comme un symbole, Tyrese a en plus lâché un énorme poster sur la tronche d’Anthony Gill, juste parce qu’il est désormais « un peu plus un connard ».

roll the tape on Tyrese Haliburton’s season opener.📼 26 PTS

10-18 FG

3-6 3PT

7 AST

4 REB@TyHaliburton22 | #BoomBaby pic.twitter.com/El2Vt76efy — Indiana Pacers (@Pacers) October 20, 2022

Comme dirait ce bon vieux Aimé au pauvre Robert, attention à ne pas être trop gentil car sinon vous pouvez vite vous retrouver face à de grosses déconvenues. Ça tombe bien, Tyrese Haliburton n’est plus là pour faire des cadeaux, et ça pourrait faire très mal aux équipes adverses.

Source texte : The Athletic