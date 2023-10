Les 30 Previews en 30 Jours sont lancées ! La saison 2023-24 débutera le 24 octobre et comme chaque année, on vous présente chacune des 30 franchises de la ligue, en détail, à travers des articles évidemment mais aussi avec une preview en vidéo, tous les jours à l’heure du déjeuner. Aujourd’hui ? Place à la preview des New York Knicks !

Au menu ? Le coup d’œil dans le rétro, le marché de l’été, le roster, la question de la mort, le Gérard d’Or, le pronostic… on prend les mêmes et on recommence en tentant de se projeter au mieux pour cette nouvelle saison !

Peu importe le scénario de la saison, les New York Knicks restent l’une des franchises les plus suivies sur la planète basket. Parce que c’est New York, parce que c’est le Madison. Cette saison ? Jalen Brunson devrait étoffer un peu plus encore son statut de patron, Julius Randle devra faire l’effort de se dire qu’il est un incroyable lieutenant, et RJ Barrett est attendu au tournant après sa médaille internationale cet été. Autour ? De l’ancien de Villanova (Josh Hart et Donte DiVincenzo et Brunson), des volleyeurs (Mitchell Robinson et Jericho Sims), des gamins middle dont on aimerait voir les progrès (Grimes) et même un chômeur au bout du banc, dont on aimerait pour sa part qu’il trouve un autre job pour se chauffer avant Paris 2024. A la baguette Tom Thibodeau, et pour le reste on vous invite à cliquer sur la vidéo, on va quand même pas vous faire le travail deux fois. Envoyez la preview !