On rentre dans le dur. Six matchs de pré-saison ce soir, début du programme dès 19h et fin du bal autour de 5h, parfait pour s’échauffer avant la reprise. On vous présente le programme de cette première “vraie” soirée de pré-saison ?

Le programme de la soirée :

19h : Bucks – Bulls

21h : Pistons – Suns

0h : Celtics – Sixers

2h : Grizzlies – Pacers

2h : Raptors – Kings

3h : Clippers – Jazz

19h, et assurément le main event de la soirée puisque du côté de Milwaukee on devrait assister aux grands débuts de Damian Lillard avec le maillot des Bucks. Le divorce avec les Blazers est consommé et c’est désormais aux côtés de Giannis Antetokounmpo que Dame va tenter d’abreuver sa soif de titre, et le chemin commence donc ce soir, face aux Bulls.

Dès la fin de ce premier match on switchera sur un match intéressant entre les superstars des Suns (Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal) et les jeunes Pistons (Cade Cunningham, Jaden Ivey, Killian Hayes, Ausar Thompson, Jalen Duren…), puis avec le “choc” de la nuit sur le papier, entre les Celtics de Jayson Tatum, Jaylen Brown ou Jrue Holiday et les Sixers du pivot AMÉRICAIN Joel Embiid et – peut-être – James Harden, sur le départ mais encore dans le coin.

En milieu de nuit les Grizzlies affronteront les Pacers et les Kings se déplaceront à Toronto, alors que ce sont les Clippers de Kawhi Leonard, Paul George et Russell Westbrook qui fermeront la boutique de cette belle nuit contre le Jazz.

A noter que – pré-saison oblige – certaines superstars seront peut-être au mieux économisées, au pire carrément laissées au repos, mais très entre nous c’est clairement un gros manque qui va être comblé ce soir, peu importe qui est en short et qui ne l’est pas. La NBA is back, c’est tout ce qui compte non ?