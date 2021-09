La pré-saison débute dimanche avec un Lakers – Nets des plus alléchants : l’heure ? 21h30, en duel avec Bienvenue chez les Ch’tis

Vous avez peut-être la date en tête depuis quelques temps déjà, ou peut-être que vous aviez complètement refoulé l’info, mais la NBA fera bien sa semi-rentrée dimanche soir après une pause de deux petits mois. La fin d’un long tunnel de plus d’un an du à la crise sanitaire et le retour aux affaires dites « normales », avec un calendrier plus habituel d’octobre à juin… on l’espère. Quoiqu’il en soit ça commence donc dimanche, et ça commence fort, très fort.

Dimanche, 21h30. Si vous êtes un Français moyen ou une ménagère, rien de péjoratif ce sont les termes, vous serez probablement devant TF1 pour regarder Bienvenue chez les Ch’tis pour la huitième fois. Pas nous.

Pas nous, car dimanche à 21h30, du côté de Los Angeles, ces messieurs LeBron James, Kevin Durant, Anthony Davis, James Harden, Russell Westbrook, Kyrie Irving (peut-être), Carmelo Anthony, Blake Griffin, Dwight Howard, LaMarcus Aldridge (peut-être), Rajon Rondo, Sekou Doumbouya et plein d’autres seront en tenue, sur le parquet du Staples Center, pour ouvrir officieusement la saison NBA 2021-22. Officieusement car ça reste de la pré-saison, mais avouez quand même que le plateau évoqué juste ci-dessus ne donne pas franchement envie de revoir les simagrées de Kad Merad. Une affiche de rêve, peut-être la plus belle que la NBA pouvait nous offrir pour une ouverture de bal, avant le début des vraies hostilités le mardi 19 octobre avec Bucks – Nets et Lakers – Warriors pour nous sustenter. Pendant treize soirées vous pourrez en tout cas apprécier l’échauffement grandeur nature de vos ou votre franchise(s) préférée(s), les premiers pas de Cade Cunningham, Jalen Green ou Evan Mobley chez les grands, ceux de Russell Westbrook, Kemba Walker, Evan Fournier, Dennis Schroder, Kyle Lowry ou DeMar DeRozan avec leur nouvelle franchise, et tirer déjà quelques premières conclusions hâtives, celles-là on les adore.

Des matchs un peu chelou avec des stars qui jouent le premier quart avant d’aller se doucher, avec des coachs qui font rentrer le banc de leur banc à l’abord du money time, des scores qui ne veulent absolument rien dire et un seul mot d’ordre finalement : pas de blessure, please. Pour nous, en tout cas, ce sera l’occasion de nous remettre dans le bain, de remettre les réveils aux heures habituelles, bref de reprendre le rythme tout doucement à un peu plus de quinze jours de la reprise. Est-ce qu’on est excité ? Nope, on est SURexcité.