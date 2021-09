Media day – édition Lakers : les Avengers sont pressés d’en découdre, débrief d’une journée sous le signe de la hype

Bien qu’ils soient encore un gros point d’interrogation aux yeux des observateurs, les Lakers jouissent d’un effectif de prestige. Le media day – leur media day, car ils n’ont pas partagé le même que les autres franchises – a été l’occasion de voir tous ces viocs étoilés réunis sous le même maillot, et les images ont franchement fière allure. On s’assoit, on se fait couler un café et on regarde tout ça.

Difficile d’ignorer un roster quand celui-ci compte potentiellement cinq futurs Hall of Famers, mais de là à lui octroyer son propre media day détaché des autres ? Honnêtement on s’en fout, tant que les privilèges restent éloignés des Superstars Calls, les Lakers peuvent taper autant de poses qu’ils le souhaitent. La journée de mardi a donc été l’occasion pour Russell Westbrook, Carmelo Anthony, LeBron James, Dwight Howard, Rajon Rondo et Anthony Davis d’enchaîner les post bad, des clichés qui ne sont pas sans rappeler la richesse de l’effectif des Lakers dans les années 80. Oui, un gros parallèle avec les Kareem Abdul-Jabbar, James Worthy, Michael Cooper, Magic Johnson et autre Bob McAdoo, à la seule différence que les Angelinos édition 2021-22 sont pour la plupart trentenaires. Un débat devenu d’ordre public que LeBron prend totalement à la rigolade : « Ce qui se dit à propos de notre âge, j’en ris un peu. [… ] Il y a eu des memes super drôles ! ». Du haut de ses 28 piges, Anthony Davis est le plus jeune All-Star de l’équipe et prend ces vannes comme une motivation supplémentaire : « Ils nous voient sortir parce qu’on est vieux. On en a conscience. C’est excitant. [… ] Tout le monde est motivé à l’idée de commencer ». L’ancienne gloire de New Orleans a ensuite confié s’attendre à jouer pivot cette saison, propos sur lequel s’est appuyé Russell Westbrook pour louer les qualités de son nouveau coéquipier : « Ça peut être mortel. Il n’y a personne dans le monde qui puisse le défendre (Anthony Davis, ndlr) sur le poste 5 ». Et comme la cohésion semble déjà au max, LeBron s’est empressé de rebondir sur les bienfaits que le Brodie va apporter à l’équipe : « en ce qui concerne Russ, nous avons besoin que Russ soit Russ ». Super éclairant, sans doute une manière de dire qu’ils ne vont pas brider le jeu de celui qui peut parfois décocher 18 mi-distance consécutifs. Les Lakers ont ensuite répondu à l’actualité un peu lourdingue, avouant pour la plupart être tous vaccinés. D’autres ont souhaité garder cela privé.

« Nous avons ce qu’il faut pour gagner (le titre, ndlr). Tout autre résultat serait un échec. » – Rajon Rondo

Pour les sujets un peu plus secondaires, on a vu un Luol Deng tout sourire qui a remercié l’organisation des Lakers de lui octroyer une tournée d’adieu. On s’est marré quand Wayne Ellington a dit « c’est le paradis des tireurs ici », typiquement le genre de phrase que lâche ton oncle au second degré, sans pour autant prendre la tête d’un type qui fait du second degré. Le Melo sûr a visiblement moins bien pris les vannes sur l’âge : « c’est leur récit, pas le nôtre », tandis que Trevor Ariza a simplement perçu cela « comme un plus ». Enfin, le petit rookie de Los Angeles, Austin Reaves, a expliqué l’origine de son surnom « Hillbilly Kobe », mentionnant une idée de ses coéquipiers à l’Université d’Oklahoma. Le terme « Hillbilly » est un stéréotype sociologique ricain appliqué à certains des habitants des Appalaches et des Monts Ozarks, et Austin Reaves vient de l’Arkansas, donc des Monts Ozarks. Un Hillbilly est censé ressembler à ÇA, le gros fumeur de tabac en salopette qui passe la journée à faire couiner sa chaise à bascule devant une pompe à essence. Tiens, on s’égare.

Le media day des Lakers, en images

LeBron and AD just having fun at media day 😂 @NBATVpic.twitter.com/G53osHTU6Q — Bleacher Report (@BleacherReport) September 28, 2021

Our new jersey patch partner, known for cooking up Korean cuisine, is cooking up some content with us today for the 2021-22 season. Get ready for #LakersMediaDay, brought to you by @bibigousa 🔥 pic.twitter.com/zwWK49gVLZ — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 28, 2021

Next up at Media Day: Luol Deng's cap hold. It says it's excited for its farewell tour, and thanks the Lakers organization for one more year in uniform. pic.twitter.com/nEkYq0CoiN — Harrison Faigen (@hmfaigen) September 28, 2021

"I'm going to make sure I do my part in going out and playing for him & through him in this uniform." @russwest44 on what looking up and seeing Kobe's 8 & 24 in the rafters means to him. #LakersMediaDay pic.twitter.com/ijGIXCGIrd — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) September 28, 2021

Rondo gets emotional after finding out how much he was missed last year #LakersMediaDay #LakeShow pic.twitter.com/oZzLPpS0Mi — Ted Buddy 🏀🏈 (@TedBuddy8) September 28, 2021

Russ on playing with AD and LeBron pic.twitter.com/0Kl8msOAQy — Brad Turner (@BA_Turner) September 28, 2021

Terminées les photos, bonjour le camp d’entraînement et le début des choses sérieuses sur Hollywood Boulevard. L’équipe semble aborder la saison qui arrive avec une grande décontraction, symptôme d’un certain âge au service de l’expérience. En espérant très sérieusement que les Lakers ne soient pas tous cassés après deux semaines de compétition.