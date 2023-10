Qu’étions-nous venus chercher cette nuit à San Francisco ? Un match de basket, certes, le premier de cette pré-saison 2023-24 sur le sol américain, mais surtout le frisson du réveil nocturne, de l’odeur du café. Mission accomplie, on vous raconte rapidement et on se retrouve déjà ce soir ?

Highlights à venir !

Stephen Curry, Chris Paul, Klay Thompson, Andrew Wiggins et Kevon Looney pour les Warriors, D’Angelo Russell, Gabe Vincent, Rui Hachimura, Anthony Davis et Jarred Vanderbilt côté Lakers, voilà pour les deux cinq de départ. Pas de Draymond Green, encore absent quelques semaines, pas de LeBron (DNP- vieux) ni d’Austin Reaves, probablement en train de célébrer on ne sait quoi vu qu’il célèbre tout et n’importe quoi.

Le match ? Évidemment pas un grand cru, mais quelques notes tout de même.

Pour les Warriors ? Chris Paul a inscrit le premier panier des Warriors, les Dubs prennent toujours 120% de leurs tirs à 3-points, Jonathan Kuminga is a beast (24/8/4) mais il lâche des balles à Steph Curry même quand Steph Curry est sur le banc, Moses Moody c’est cool, Jerome Robinson s’est coupé les cheveux, Brandin Podziemski est à revoir et on a compris que Lester Quinones a été engagé pour se faire passer pour Stephen Curry lors de certains events.

En ce qui concerne les Angelinos ? Pas grand monde ne viendra gratter Anthony Davis lorsqu’il aura envie de dominer, le duo D-Lo / Vincent fonctionne bien, Christian Wood est sur l’un des downfalls les plus fous de l’histoire contemporaine, et on a bien aimé Max Christie et un morceau de Jalen Hood-Schifino, quand il ne shoote pas trop.

Est-ce qu’on va arrêter ce récap comme ça, sans chute, sans même un score ? Tout à fait. Pourquoi ? Parce qu’on se fout du score, et car il est plus de 5h et le rédacteur de ce papier monstrueux joue en départementale dans moins de six heures. Et son jeu aussi s’annonce monstrueux.

Première vraie nuit de pré-saison dans le rétro, et on enchaine donc dès ce soir avec six matchs dont les débuts probables d’un certain Damian Lillard avce les Bucks. On espère que vous avez bien dormi cet été, car la sieste est officiellement finie. A ce soir !