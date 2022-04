Khris Middleton n’affrontera pas Boston : genou en vrac, les Bucks devront faire sans leur All-Star face aux Celtics

Blessé au genou depuis le Game 2 de la série contre Chicago, Khris Middleton espérait pouvoir revenir aider ses coéquipiers à défendre leur titre. Selon les dernières updates médicales, l’ailier va encore devoir passer un peu de temps à l’infirmerie.

Si on avait suivi le planning initial de quinze jours d’absence, Khris Middleton aurait probablement pu revenir avec ses camarades d’ici une grosse semaine, ce qui aurait signifié entre le Game 3 et le Game 4 contre Boston. Déjà une grosse perte mais au moins tu peux compter sur le joueur en fin de série, pour les moments couperets. Un scénario espéré par les fans mais qui vient d’être démonté par Shams Charania de The Athletic. Selon l’insider, l’ailier ne pourra disputer aucune rencontre lors de la série à venir contre les Celtics et, si ses coéquipiers arrachent une qualification, ce n’est même pas sûr qu’il puisse disputer la Finale de Conférence Est.

The left MCL injury of Bucks All-Star Khris Middleton is a Grade 2 sprain and he is expected to miss the entire second-round series vs. Celtics, sources tell @TheAthletic @Stadium. The recovery of Grade 2 MCL places a potential Conference Finals in jeopardy for him as well. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 28, 2022

Aie Aie Aie… Voilà qui est particulièrement mauvais pour les espoirs de back-to-back de Milwaukee. Ne pas pouvoir compter sur l’aide du bras droit de Giannis jusqu’à la Finale de Conf’ est un coup terrible. Si les Bucks ont pu gérer des Bulls en perte de vitesse, ils vont désormais devoir jouer les Celtics, en pleine confiance et sur une dynamique de folie. On rappelle qui est le titulaire du poste 3 à Boston, le vis-à-vis direct de Middleton en temps normal ? Jayson Tatum, a.k.a le mec en feu contre Kevin Durant et les Nets et qui joue comme un MVP depuis le début de l’année. Et voilà que Mike Budenholzer perd l’un des soldats qu’il pouvait envoyer en mission pour le calmer. Sympa la news pour la fanbase. On imagine que Giannis va devoir s’y coller à plein temps et ça promet un duel titanesque. On n’oublie pas non plus l’apport offensif du garçon. Cette saison, Middleton c’est 20 points, 5 rebonds et 5 passes par match tous les soirs et on ne remplace pas ça en appelant juste un autre joueur depuis le banc, c’est tout l’effectif qui va devoir s’y coller. Jrue Holiday, Bobby Portis, Brook Lopez, Wesley Matthews, Grayson Allen, tout le monde doit step-up contre Boston, sinon ça risque fort de sentir le sapin dans le Wisconsin.

Khris Middleton ne devrait pas participer à la série contre Boston et ça limite les chances de qualification des Bucks. Milwaukee peut-il encore rêver du titre sans son numéro 2 en tenue ? La réponse appartient aux joueurs.

Source texte : Shams Charania / The Athletic