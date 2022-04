Tout juste éliminé par les Warriors au premier tour des Playoffs, Nikola Jokic a pris le temps de louer les mérites de Draymond Green, son adversaire direct dans la raquette. Le pitbull de Golden State a reçu un hommage XXL de la part du MVP en titre.

Héroïque durant toute la série contre Golden State, Nikola Jokic peut partir en vacances en sachant qu’il a tout donné sur le terrain. 31 points, 13,2 rebonds, 5,8 passes à presque 58% au tir, dur de trouver de quoi redire sur les perfs du Joker, monstrueux mais tout simplement trop isolé pour dépasser l’obstacle Warriors. Si on a beaucoup parlé de l’armada offensive des Dubs ou du rôle de Stephen Curry en sortie de banc (au moins jusqu’à cette nuit), la défense de Draymond Green a été un facteur déterminant pour remporter la victoire. Malgré tout le talent offensif du Serbe, malgré un déficit de taille important (13 centimètres), Dray s’est accroché au short du Joker pendant 5 matchs pour limiter au maximum son impact. Sa défense dans le money time a été plus d’une fois décisive, comme pour cette interception à la fin du Game 3 qui permet de sécuriser le 3-0 pour GS. Plutôt logique donc de voir Nikola Jokic sortir les lauriers pour parler de son rival une fois la bataille terminée. Des propos rapportés par Mike Vorkunov de The Athletic.

« C’est un grand joueur, je veux dire, donnez-lui du crédit, je pense qu’il a arrêté de bien meilleurs joueurs offensifs que moi tout au long de sa carrière. J’apprécie vraiment tout ce qu’il fait pour eux, parce que c’est une position difficile, il doit tout faire et il accepte vraiment le rôle et il est le meilleur dans ce rôle et il est une des raisons principales de leur victoire. » « Je pense que c’est très difficile à faire et qu’il n’y a pas beaucoup de personnes qui peuvent le faire et accepter d’être ce gars, le glue guy qui va faire un peu de tout pour eux. Vous pouvez l’entendre parler sans arrêt en défense, il est en fait leurs yeux et leurs oreilles. C’est un joueur incroyable, j’ai vraiment apprécié notre duel. »

Si Draymond Green n’a pas connu une saison si facile, avec notamment plusieurs blessures et une grosse baisse de niveau en mars, cette série vient rappeler le joueur qu’il est et la différence qu’il peut faire lorsqu’il est à 100% et en confiance. Clairement, il y a une version Warriors avec et une version Warriors sans Draymond Green. Si Stephen Curry, Klay Thompson et compagnie peuvent encore croire à la couronne suprême, c’est aussi car ils ont un homme à tout faire pour foncer dans la mêlée. Général défensif, glue guy, exemple de ténacité, élément capital dans les systèmes en attaque, Green est tout simplement indispensable pour faire rimer Dubs et victoire. On ne sait pas ce que réserve la suite de ces Playoffs aux joueurs de la Baie mais si le Larry O’Brien finit sur l’étagère de Steve Kerr en juin, c’est que Draymond Green aura été énorme jusqu’au bout.

Nikola Jokic n’a que des bonnes à dire sur Draymond Green et le respect entre les deux hommes semble immense, comme en témoigne cette belle accolade en fin de Game 5. S’il garde le même niveau, on souhaite bien du courage aux intérieurs qui vont se coltiner le pitbull des Warriors. Grizzlies et Wolves sont prévenus.

