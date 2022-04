Zach LaVine va avoir un été chargé : un genou à opérer et un contrat à négocier, paye tes devoirs de vacances

Gêné depuis plusieurs mois par son genou, Zach LaVine va profiter de l’intersaison pour se faire opérer. L’arrière compte bien attaquer la prochaine saison à 100% mais, avant cela, il y a un gros contrat à négocier à la Free Agency.

Zach LaVine n’a pas pu jouer cette nuit à cause du protocole Covid et il a dû assister à la défaite des siens contre des Bucks bien mieux armés. Résultat, Chicago peut partir en vacances et Zach LaVine peut lui passer sur le billard. En effet, l’arrière des Taureaux ressentait une gêne continuelle au genou depuis le mois de décembre. Bien que cela ne l’empêchait pas de jouer, LaVine ne pouvait pas être véritablement à 100% de ses capacités et, malgré ça, il a quand même sorti une belle saison à 24,4 points de moyenne, récupérant une seconde invitation au All-Star Game. Les Bulls ayant fini au sixième spot, il a également pu participer à ses premiers Playoffs en carrière. Une sacrée libération après huit saisons à attendre… Opposé à une équipe de Milwaukee trois crans au-dessus, l’arrière n’a pas réussi à nous sortir la meilleure version de lui-même et peut-être que son problème au genou n’y est pas pour rien. Selon Joe Cowley de Chicago Sun-Times, Zach LaVine va donc profiter de cette intersaison pour se soigner et tenter de revenir en pleine forme pour la saison prochaine.

Lui espère avoir la patate mais aussi les patates au niveau de son contrat. Le double vainqueur du Dunk Contest sera libre cet été et, comme il l’a déjà laissé entendre pendant la saison, il veut rester aux Bulls et obtenir un contrat max. Reste à savoir les intentions de la direction à son égard. Aux dernières nouvelles, Artūras Karnišovas, le GM des Bulls, semble plutôt chaud à l’idée de prolonger son arrière mais on sait que la Free Agency peut être pleine de surprise et tous les scénarios sont possibles. Le joueur a quand même montré son attachement à Chicago et il a serré les dents toute l’année pour aider les siens à jouer la gagne, c’est pas rien. On surveillera aussi l’évolution de sa blessure au genou car c’est aussi un facteur qui peut jouer au moment d’arriver à la table des négociations. Une santé de fer, un deal avec beaucoup de zéros, l’arrière connaît ses devoirs de vacances.

Cet été sera donc déterminant pour la suite de la carrière de Zach LaVine. Peut-être que ce sera aux Bulls, en prime avec le contrat max, peut-être que ce sera ailleurs, en tout cas on espère que ce sera en forme et prêt à redémarrer la saison prochaine sur les chapeaux de roues.

Source Texte : Chicago Sun-Times