La TrashTalk Fantasy League reprendra bientôt ses droits, et avec elle une bonne raison de se ronger les ongles devant les perfs de vos joueurs favoris. Sur qui miser ? Qui éviter ? Comment bien jouer ? On essaie de vous aiguiller franchise par franchise, et aujourd’hui on part direction Philadelphie pour vous parler des Sixers !

#Les bons plans annoncés : un MVP incontournable et des lieutenants solides

55,9 points de moyenne. Cinquante cinq, virgule neuf, points de moyenne. En d’autres termes ? Si vous ne placez pas Joel Embiid dans votre deck le plus souvent possible vous êtes un voyou. Plus encore qu’un pick premium, le MVP de la saison 2022-23 reste sur une saison monstrueuse, l’une des plus grosses moyennes de l’histoire de la TTFL, et pas de raison particulière à ce que ça change. D’un point de vue collectif les Sixers semblent… moins bien armés mais coachés par un vrai gonze (Nick Nurse) et même en cas de léger coup de moins bien on stationnera toujours avec Jojo autour des 50.

Pour le reste ? Deux hommes en particulier. James Harden, 20 points, 10 passes et des lancers à gogo tous les soirs, en marchant. Attention tout de même aux pourcentages car si les Sixers jouent dans une ville réputée pour ses strip clubs, vous n’êtes pas à l’abri d’un 3/19 le lendemain. Dernier larron TTFL friendly… Tyrese Maxey, en mission MIP et qui pourrait assez aisément passer les 30 de moyenne.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Joel Embiid : 55,9 points

James Harden : 37,3 points

Tyrese Maxey : 27,4 points