“Jordan Poole est le nouveau James Harden” selon Kevin Garnett

Transféré des Warriors aux Wizards au cours de l’intersaison, Jordan Poole aura l’occasion à Washington de démontrer tout son talent offensif. Une situation qui – aux yeux de Kevin Garnett – rappelle celle de James Harden, qui a explosé à Houston après son trade du Thunder en 2012.

On s’en rappelle encore, c’était il y a un peu plus de dix ans.

Après avoir remporté le titre de Sixième Homme de l’Année et aidé le duo Kevin Durant – Russell Westbrook à atteindre les Finales NBA, James Harden a été transféré chez les Rockets, où il s’est immédiatement transformé en une incroyable machine à scorer. De remplaçant de luxe, le Barbu est devenu la première option de Houston ainsi que le franchise player des Fusées, passant de 17 points de moyenne à 26 unités par match entre 2012 et 2013.

Selon Kevin Garnett, Jordan Poole va avoir une trajectoire similaire chez les Wizards (via KG Certified).

“Jordan Poole est le nouveau James Harden. Vous vous souvenez quand James Harden a quitté OKC et est arrivé à Houston ? Là, ça va être le show Jordan Poole. […] Je m’attends à ce que Jordan Poole finisse dans le Top 5 des scoreurs cette année. Et s’il ne shoote pas 25 fois par match, je serai choqué. S’il ne réalise pas un mais deux matchs à 60 points cette année, je serai choqué.”

Le nouvel arrière de Washington débarque en provenance de Golden State où il a passé ses quatre premières saisons NBA. Sous le maillot des Warriors, Poole a montré qu’il possédait un talent offensif très sérieux, réalisant deux saisons autour des 20 points de moyenne tout en aidant GS à remporter le titre NBA en 2022. Néanmoins, aux côtés de Stephen Curry et Klay Thompson, son rôle était forcément limité en attaque, alternant entre le poste de titulaire et le costume de sixième homme. Désormais aux Wizards, JP aura le feu vert en attaque : c’est un nouveau départ pour l’arrière de 24 ans après les hauts et (surtout) les bas de l’an passé aux Warriors, lui qui sera sans doute la première option offensive d’une équipe de Washington en reconstruction.

On ne va pas jusqu’à dire que Jordan sera dans le Top 5 des scoreurs et qu’il réalisera deux matchs à 60 pions, mais il faut s’attendre à une explosion offensive de sa part cette saison. Comme Harden il y a une décennie. S’il y aura probablement du déchet au niveau des pourcentages et des pertes de balle, on devrait surtout voir de vrais cartons au scoring chez Poole, lui qui est tout à fait capable de lâcher une campagne en 25 points de moyenne.

Reste à voir si Jordan Poole peut avoir une trajectoire de carrière similaire à James Harden, pas seulement dans les chiffres mais aussi en matière d’impact et de statut. Car à Houston, le Barbu s’est transformé en All-Star, puis en superstar, et enfin en MVP de la NBA. Autant dire que JP a beaucoup de chemin à parcourir pour espérer devenir “le nouveau Harden”.

Source texte : KG Certified (Showtime Basketball)

