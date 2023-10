82 matchs, du 24 octobre 2023 au 14 avril 2024. 82 matchs par franchise, 30 franchises, 15 joueurs par franchises. 450 joueurs. 30 previews en 30 jours, et pour ces previews 5 questions par franchise. 150 questions. Faut être doué en calcul hein. Aujourd’hui ? Les cinq grandes questions des Philadelphia Sixers pour la saison NBA 2023-24 !

James Harden sera-t-il transféré, et si oui, quand ?

Demander officiellement son transfert, insulter son proprio de menteur, ne pas se pointer au Media Day, puis finalement débarquer au camp d’entraînement pour foutre la pagaille à Philadelphie. Ne manque plus qu’une sextape de Joel Embiid avec une call-girl qui leake et sa traditionnelle arrivée avec de l’embonpoint pour que le point de non-retour définitif ne soit (encore plus) atteint (que ce qu’il n’est déjà). The Beard souhaite apparemment rallier les Clippers, et vu ses dernières liquéfactions dans les moments qui comptent, on peut dire qu’il correspondrait volontiers à l’ADN de la franchise. Mais les Voiliers ne sont pas les seuls sur le coup, les Knicks le sont également, et comme l’a prouvé le trade de Damian Lillard, on n’atterrit pas toujours où on le souhaite de prime abord. En tout cas, les Sixers ont décrété qu’ils étaient loin d’être pressés pour transférer leur numéro 1. Ce dernier pourrait donc prendre son mal en patience voire… jouer à nouveau avec le maillot des 76ers sur les épaules. Ce feuilleton pourrait vite se régler, mais aussi trainer en longueur. Sortez vos pop-corn, ça va swinguer à Philly !

Joel Embiid peut-il aller chercher le back-to-back MVP ?

Si départ de James Harden il y a, Joel Embiid sera encore plus le garant de l’attaque de Philly. Nos respects à Tyrese Maxey, mais il devra rester dans l’ombre du futur pivot de Team USA malgré son talent offensif. Ses responsabilités en attaque accrues, Embiid pourrait bien aller chercher encore plus de points sous les panneaux et terroriser votre intérieur préféré, mais il devra également beaucoup plus créer pour lui même. En effet, il ne bénéficiera plus des caviars de son barbu de coéquipier, deuxième meilleur passeur de la ligue la saison dernière juste derrière Tyrese Haliburton, avec qui il était le seul à aligner plus de 10 assists par match. Ce faisant, les défenses vont plus se concentrer sur le pivot, et plus se resserrer également. Les trappes seront de mise et ses pourcentages seront peut-être moins flatteurs. Quoi qu’il en soit, le natif de Yaoundé aura les munitions pour le faire, et toutes les cartes en main pour reprendre (ou non) ce trophée Maurice Podoloff après lequel il a tant couru avant de mettre la main dessus.

Contre qui les Sixers vont-ils perdre en demi-finale de conf ?

En décembre, c’est la période de Noël, en juillet, c’est la période des festivals, et en mai, c’est la période de l’élimination des Sixers en demi-finales de conférence. C’est en tout cas arrivé cinq fois sur les six dernières saisons, et les soixante-seizeurss n’ont même jamais fait mieux depuis leurs fameuses Finales NBA perdues face aux Lakers en 2001, vous savez, celles où Allen Iverson a enjambé Tyronn Lue. Malheureusement, c’est la question à 100 000€ que l’on se pose déjà : contre qui Joel Embiid et sa bande vont sauter en demi-finale ? Les Celtics, les Bucks ou encore le Heat sont des candidats crédibles au vu du classement potentiel des 76ers en fin de saison régulière. Philly arrive à assurer d’octobre à avril, mais après ça se gâte. A moins que les Nets parviennent à créer la nan on déconne faut pas abuser non plus.

Tyrese Maxey est-il une star, un All-Star ou une superstar ?

Tyrese Maxey est un arrière supersonique capable de tourner à 20 points de moyenne aux côtés des deux mastodontes statistiques que sont Joel Embiid et James Harden. Le potentiel départ de ce dernier pourrait bien ouvrir pas mal de portes au numéro 0, qui deviendrait de ce fait un gros client pour la sélection All-Star. Le transfert du Barbu propulserait immédiatement l’ancien Wildcat au rang d’option offensive numéro deux derrière celui qui a décidé de représenter les Etats-Unis aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Maxey ne va entamer que sa quatrième saison en NBA et ses progrès sur les trois précédentes sont déjà fulgurants. Son rôle a également beaucoup évolué et cela devrait encore être le cas en 2023-24.

Aura-t-on un effet Nick Nurse dès cette saison ?

Nick Nurse débarque avec l’ambition évidente de faire mieux que son prédécesseur Doc Rivers à la tête de ces Sixers qui attendent toujours de franchir un palier, toujours pas atteint après les nombreuses années de galère liées au “Process”. Nurse arrive avec l’étiquette de coach champion NBA, depuis son titre gagné avec les Raptors en 2019, et il a même le privilège de déjà connaître Daryl Morey, avec qui il a travaillé chez les Rockets. Quoi qu’il en soit, Nick Nurse est face à un gros défi, celui de maximiser le talent de Joel Embiid et Tyrese Maxey tout en gérant le cas James Harden, qui n’a toujours pas quitté la franchise. Peut-être que ses méthodes seront vite adoptées par ses joueurs, et que la mayonnaise prendra, mais rien n’est encore sûr alors à lui d’articuler son effectif et nous pourrons tirer les premières conclusions au bout de quelques semaines de saison régulière.