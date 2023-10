La TrashTalk Fantasy League reprendra bientôt ses droits, et avec elle une bonne raison de se ronger les ongles devant les perfs de vos joueurs favoris. Sur qui miser ? Qui éviter ? Comment bien jouer ? On essaie de vous aiguiller franchise par franchise, et aujourd’hui on part direction Minneapolis pour vous parler des Wolves !

#Les bons plans annoncés : un sacré trio, c’est du luxe

Trois hommes se dégagent, trois hommes qui faisaient déjà du sale la saison passée avec les Loups. Pour gagner des matchs pas sûr que la triplette soit aussi sûre que Lacroix / Robineau / Rocher, mais d’un point de vue purement statistique, vous avez toutes les chances de cartonner en TTFL si vous posez Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards ou Rudy Gobert dans votre deck. Le premier est une bête à stats, points, rebonds, tout, le second est en train de devenir l’un des scoreurs les plus efficaces de toute la NBA et le dernier a un 13 points 17 rebonds à 100% au tir quasiment tous les jours dans sa sacoche.

Peu de risques donc avec ces trois-là, à part évidemment celui de ne pas passer un tour de Playoffs. Pour le reste ? On surveillera Mike Conley même s’il n’a plus 20 ans ni 30 d’ailleurs, Naz Reid reste un bel outsider en cas d’absence d’un des deux intérieurs et devient même une belle cote si les deux ne jouent pas. Pour le reste ? Rien du tout mais très entre nous… c’est déjà pas mal là non ?

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Anthony Edwards : 33,1 points

Karl-Anthony Towns : 33,8 points

Rudy Gobert : 30,4 points