82 matchs, du 24 octobre 2023 au 14 avril 2024. 82 matchs par franchise, 30 franchises, 15 joueurs par franchises. 450 joueurs. 30 previews en 30 jours, et pour ces previews 5 questions par franchise. 150 questions. Faut être doué en calcul hein. Aujourd’hui ? Les cinq grandes questions des Minnesota Timberwolves pour la saison NBA 2023-24 !

#1 : Rudy Gobert + Karl-Anthony Towns, déjà la dernière chance ?

Il faut tout de même se rappeler que cette raquette était perçue comme l’une des meilleures au monde après le trade de Rudy Gobert. Tim Connelly avait mis le paquet pour associer le pivot français à son intérieur offensif. Mais a-t-on déjà eu une vraie première chance pour le duo ? Les deux intérieurs ont à peine joué 30 matchs ensemble. Ok la saison dernière des Wolves reste un fiasco total, mais ils ont joué la plupart de leurs matchs sans pouvoir construire autour de leur raquette, pour laquelle ils ont tout plaqué.

En tout cas la saison 2023-24 passera au révélateur le projet de Minnesota. Avec plus de temps pour travailler en saison régulière, peut-être que les Wolves peuvent trouver cette synergie intérieure. Mais si les résultats ne sont clairement pas au niveau, il faudra songer à faire un peu de ménage dans la meute…

#2 : Anthony Edwards peut-il être un candidat MVP ?

Ant-Man… Mais jusqu’où peut-il bien aller ? Avec l’absence de Karl-Anthony Towns cette saison, Edwards a pris toute la meute sur ses épaules en sauvant les meubles comme il le pouvait. Des progrès au scoring avec un meilleur drive, un sang-froid de franchise player, et des bons progrès défensifs. Ces grosses responsabilités lui ont d’ailleurs valu sa première place pour le match des étoiles en 2022-23.

Maintenant, peut-il nous sortir une saison de calibre MVP ? Il va falloir être patient malheureusement. Certes le jeune louveteau a envoyé de la buche tous les soirs la saison dernière, mais l’efficacité au tir reste le problème majeur avec Edwards. C’est ce qui le sépare des toutes meilleures superstars NBA. Par contre s’il parvient à ajuster la mire et à porter les Wolves dans l’élite de l’Ouest, le CV de Ant-Man peut faire un bond de zinzin dans la pile du MVP.

#3 : Quel plan en cas de nouvel échec collectif ?

Bouton rouge, dynamite… appelez ça comme vous voulez. Si les Wolves repiquent dans le ventre mou de l’Ouest, il y a de quoi anticiper un Tim Connelly bien remonté durant la trêve estivale. Un transfert de l’une des trois têtes serait fortement envisageable, et spoiler : ce ne sera pas Anthony Edwards… Il va falloir rassurer d’entrée de jeu pour Minnesota, sinon le front de Chris Finch risque constamment d’être humide.

Tout dépend de la manière pour les Louveteaux. L’année dernière, ils n’ont pas été épargné par les blessures et se sont plutôt bien débrouillés en Playoffs contre Denver. Si les Wolves parviennent à aller en postseason sans passer par le play-in, ce sera déjà un bon objectif de régulière. Mais on en est loin pour l’instant. Une chose est sûre c’est que si les gars commencent à se mettre des prunes au premier Wolves – Wizards de 21h30, Tim Connelly va sortir les codes nucléaires.

#4 : Les Wolves vont-ils enfin retirer le maillot de Kevin Garnett ?

Presque huit ans que Kevin Garnett a raccroché les baskets, et presque huit ans que les Wolves font comme si ce n’était pas le (seul très bon) meilleur joueur de leur histoire. Le fameux posage de cerveau en interne, qui laisse les fans dans l’incompréhension la plus totale. D’autant plus frustrant lorsqu’on sait à quel point KG à marqué cette franchise déjà si pauvre historiquement. Embrouille avec Glen Taylor certes, mais là ça va un peu trop loin…

C’est quoi le but des Timberwolves ? Ne pas avoir d’histoire ? Kevin Garnett est le seul maillot vintage dont les Wolves peuvent se vanter. Alors même si on sait qu’il n’y a pas vraiment de règle pour les retraits de maillot, il faut pas non plus pousser trop loin la connerie, surtout pour des histoires d’égos… En espérant que tout ce dossier soit réévalué pour la saison à venir.

#5 : Karl-Anthony Towns peut-il jouer une saison complète ?

Bah il a plutôt intérêt, sinon il va se retrouver aux Hornets aux côtés de Kai Jones. Le contrat de Karl-Anthony Towns est bien trop gros pour se contenter d’un joueur qui joue un match sur deux. Et la montée en puissance d’Anthony Edwards ne fait que rappeler à quel point KAT n’est plus la pièce maîtresse du projet. 29 matchs la saison dernière… C’est bien trop peu pour un contrat à 256 patates sur 5 ans…

Ok la jambe a lâché la saison dernière, mais la détresse des Wolves n’a plus le temps d’attendre. Ce sera au staff médical d’être à l’écoute de leur star en lui enfilant le jogging de force s’il le faut au moindre risque de blessure. Minnesota est l’une des équipes qui aborde la saison avec le plus de pression, et une blessure longue durée n’est même pas envisageable pour répondre aux attentes.