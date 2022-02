Les Wolves pètent la forme : grosse victoire face à Denver, calendrier bien détente à venir, et si c’était l’heure de placer un run ?

Ce mardi, les Wolves ont cartonné leur réception de Denver et renvoyé l’envahisseur vieillir entre les montagnes du Colorado. Un succès qui place les hommes de Chris Finch dans d’excellentes conditions, juste avant d’affronter des équipes de bas de tableau. Le temps ne serait-il pas venu d’enchaîner pour Karl-Anthony Towns et ses coéquipiers ?

C’est fou ce que le basket-ball va vite. Cette saison, Andrew Wiggins est All-Star titulaire et les Minnesota Timberwolves sont septièmes de la Conf’ Ouest. Pourtant, leurs chemins se sont séparés à l’hiver 2020. Il n’y a vraiment que pour les Kings que rien ne change. Ce mardi, les Wolves ont même décroché leur 26ème succès de la saison – pour 25 défaites – et confirmé que le roster se portait bien sous le velleda de Chris Finch. Initialement redouté par les fans de Minnesota, le mois de janvier a été géré avec brio et la meute en sort tranquillement posée à la septième place de l’Ouest, derrière les Nuggets (28-22) et les Mavericks (29-22) qui ont encore une bonne longueur d’avance. Le Jazz (x2), les Lakers, les Nuggets, les Clippers, les Grizzlies, les Warriors (x2), les Hawks, les Nets et les Suns, voilà les équipes qui attendaient les Wolves en ce début d’année 2022. C’est avec un bilan de 10 victoires pour « seulement » 7 défaites qu’Anthony Edwards et ses aînés ont triomphé de cette période piégeuse. Mauvaises langues que nous fûmes, on se disait qu’ils allaient profiter de cet enchaînement de contenders pour taper leur craquage annuel. Il n’en fut rien. Certains éléments ont haussé leur niveau de jeu, à l’instar de Taurean Prince – fabuleux contre Denver avec 23 points, 9 rebonds, 2 assists, 2 interceptions et 1 block à 6/9 du parking – et Jaylen Nowell, honnête scoreur en sortie de banc devenu meilleur défenseur. Et la suite alors, comment s’annonce-t-elle ?

RT if you enjoyed that win 🐺 KAT – 24 pts./ 10 reb./ 7 ast.

TP – 23 pts./ 9 reb./ 2 ast.

V8 – 18 pts./ 9 reb./ 2 ast.

Naz – 12 pts./ 5 reb./ 2 ast./ 2 blk.

Beas – 12 pts./ 5 reb./

PatBev – 11 pts./ 2 reb./ 5 ast.

Jaylen – 10 pts./ 2 reb./ 3 ast.

JMac – 9 pts./ 4 reb./ 7 ast. pic.twitter.com/8AL3XaTYe2 — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) February 2, 2022

Dans le Minnesota, notre fluide s’appelle le souffle. Il y a 15 ans, une terrible explosion secoua notre planète, fit disparaître le souffle, et balaya nos chances d’accéder aux Playoffs. 15 ans à l’écart de toutes compétitions, 15 ans de neige et de glace. Mais aujourd’hui l’espoir renaît : une jeune génération de joueurs est à nouveau capable de ressentir le souffle de Minnesota. Sauront-ils le maîtriser ? Notre avenir en dépend.

Eh oui, les années de galère sont peut-être derrière les Loups. Contexte parfait oblige, le temps est venu de placer un run dans le Minnesota. Les Clippers (26-27) et les Lakers (24-27) performent de manière trop aléatoire pour envisager un retour sur les Wolves, pendant que ces derniers s’apprêtent à affronter la veuve et l’orphelin de la NBA. Les 4 prochaines rencontres ? Un déplacement à Detroit, une réception des Pistons, puis un nouveau vol pour deux matchs à Sacramento. Une occasion immanquable de toper 4 victoires et de porter le bilan de la franchise à 30 succès pour 25 défaites. Cela rapprocherait les Wolves des places directement qualificatives pour la postseason, et leur permettrait ainsi d’enchaîner une série de 6 victoires consécutives. Le calendrier s’aligne ensuite sur le thème de la Conférence Est avec un déplacement à Chicago, un second dans l’Indiana, puis les réceptions des Hornets, des Raptors et des Sixers. Entre temps, les Grizzlies de Ja Morant s’inviteront eux aussi sous les projos du Target Center, histoire d’ajouter un zeste de conquête de l’Ouest dans ce foutoir atlantique. Les armes de Minnesota pour ne pas manquer ces prochaines échéances ? Un Anthony Edwards XXL qui sort d’un mois de janvier à 23,5 points, 4,1 rebonds, 4,1 assists et 1,7 interception à 47% au tir dont 38% à 3-points. Le first pick 2020 pourrait être l’invité surprise du All-Star Game 2022, même si Karl-Anthony Towns garde bien plus de chances d’y participer (les avis de la rédac’ sont à retrouver juste ICI). L’arrière de 20 ans a cependant été retenu pour participer au Rising Star Challenge, aux côtés de son coéquipier Jaden McDaniels. Les premières récompenses tombent, cette équipe tourne bien.

« Je l’ai dit à de très nombreuses reprises, cette équipe s’apprécie vraiment. Ils se supportent et s’encouragent tous ensemble. Ils sont amusants à côtoyer, ils s’amusent les uns avec les autres. C’est comme si le jeu de chacun devait s’installer avec un rouleau. » – Chris Finch, après le match face à Denver

the moment Ant and Jaden found out they’re 2022 Rising Stars 🙌#RaisedByWolves pic.twitter.com/DLsTQz1BLW — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) February 2, 2022

Et voilà pour nos amis du Minnesota. Les prochaines s’annoncent déterminantes pour cette quête d’un nouveau visage, d’une réconciliation avec la victoire et les bilans positifs. Eh oui, les récompenses individuelles c’est chouette, mais la postseason est beaucoup trop accessible pour ne enfoncer ses portes.