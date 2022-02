Allez, café – le replay : 250 millions de dollars sur 5 ans pour Bradley Beal à Washington ?

C’est devenu une habitude : prendre le café ensemble en discutant de l’actu NBA juste avant le début des matchs de la nuit. Et mardi soir, y’avait quelques sujets sympathiques à aborder ensemble. Alors pour ceux qui étaient déjà au lit au lieu d’être sur Twitch, on vous propose le petit replay qui va bien.

Ici-même, le lien à mettre dans vos favoris pour vivre la NBA de jour comme de nuit.

Plus on avance, plus les rumeurs vont s’intensifier. Parce que oui, nous sommes aujourd’hui le 2 février et dans une grosse semaine, on aura droit à la fameuse NBA Trade Deadline. Alors préparez-vous. Et ça tombe bien car dans le Allez, Café d’hier soir, on a justement fait un gros point sur les dernières rumeurs de transfert qui occupent l’actualité NBA en ce moment : Robert Covington, les Kings, C.J. McCollum, les Knicks, Jerami Grant, tout ça avec également un focus sur le dossier Bradley Beal à Washington. Outre la deadline, l’émission d’hier a également été marquée par le reveal des joueurs qui participeront au prochain Rising Stars Challenge, ainsi que par un petit quiz maison car c’est un peu le tradition.

Allez, Café, c’est le rendez-vous nocturne des passionnés de la NBA et l’endroit idéal pour avoir les dernières news tout en échangeant avec les autres accros de la balle orange sur les débats du moment. On prépare déjà la tasse pour la prochaine fois !