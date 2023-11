Jalen Johnson blessé au poignet et absent 4 à 6 semaines

Touché au poignet ce samedi face aux Wizards et sorti en cours de match, Jalen Johnson va devoir rester sur la touche pendant 4 à 6 semaines.

Alors que les Hawks sont à quelques heures d’un difficile déplacement sur le terrain des Celtics, les piou-pious savent déjà qu’ils ne pourront pas compter sur Jalen Johnson. Parti en contre-attaque, l’ailier d’Atlanta avait été percuté par Kyle Kuzma en plein vol et s’était mal réceptionné au niveau de son poignet gauche. On avait pu lire la douleur directement sur son visage et on a eu confirmation rapidement que quelque chose n’allait pas quand Johnson a tiré ses lancers à une seule main avant de rejoindre les vestiaires pour ne plus en revenir.

Jalen Johnson left tonight’s game after falling on his left wrist and will not return. pic.twitter.com/dL7Qt7xRxe

— Bally Sports South (@BallySportsSO) November 26, 2023

Quelques heures plus tard, voilà Shams Charania qui arrive avec les dernières infos du toubib. Selon l’insider de The Athletic, Jalen Johnson en aura pour 4 à 6 semaines minimum avant de revenir sur les parquets. Shams indique en outre qu’aucune opération ne sera nécessaire, l’IRM n’ayant détecté aucune fracture au niveau du poignet.

Best-case scenario for Johnson after completing imaging on his left wrist since suffering the injury Saturday night in Washington. The 6-foot-8 product has emerged as a two-way force for Atlanta in his third NBA season. https://t.co/zzxFIBTpKc

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 26, 2023

Profitant du départ de John Collins à l’intersaison, Jalen Johnson s’est intégré au cinq de départ des Hawks cette saison. En pleine progression, le joueur de 21 ans est l’une des belles surprises depuis la reprise en Géorgie. Avec 14 points, 7 rebonds et plus de 2 passes de moyenne par match, il avait même une bonne tête de candidat pour un potentiel trophée de meilleure progression de l’année. En son absence, on devrait retrouver Saddiq Bey dans un rôle de titulaire aux côtés de Trae Young, Dejounte Murray, De’Andre Hunter et Clint Capela.

