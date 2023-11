Menés de 26 points, les Bucks renversent les Blazers (108-102) !

Menés de 26 points à domicile par de vaillants Blazers, les Bucks se sont arrachés au retour des vestiaires pour retourner la rencontre. Une victoire pas franchement rassurante mais une victoire quand même pour Milwaukee.

Les fans des Bucks vont sûrement retenir la victoire et ça suffira à leur bonheur mais dur de vraiment savoir quoi garder de ce comeback de Milwaukee. Faut-il retenir que l’équipe n’a jamais renoncé, pas même après avoir compté 26 points de retard ? Oubliera-t-on que les Bucks se sont fait ouvrir et ont dû s’arracher face aux… Blazers à domicile ? Dur à dire. Allez, voici notre petit récap pour les curieux.

Portland régale par son collectif, les Blazers se promènent dans le Wisconsin

On s’attendait à une victoire tranquille pour les Bucks face aux modestes Blazers mais ceux-ci n’avaient visiblement pas envie de jouer les punching ball pour Damian Lillard et ses copains. Tandis que les Bucks enchainent les ballons perdus et les possessions stériles, les Blazers sanctionnent sur contre-attaque et font tomber la foudre à 3-points.

Giannis a beau sortir les gros chiffres d’entrée, on sent clairement qu’une équipe est au-dessus de l’autre et c’est pas celle qui joue ouvertement le titre, loin de là. Damian Lillard pour ses retrouvailles avec Portland ? Très poussif avec beaucoup de maladresse et un impact moindre sur le jeu. En face, Malcolm Brogdon régale face à son.. ex. Et oui on oublie souvent que Malcolm in the Middle a débuté à Milwaukee. Bonne entrée aussi de Scoot Henderson avec ses goggles. Le rookie se permet même de scorer sur la tête de l’ancien chouchou des Blazers. Ce culot.

Super mi-temps de Portland, les Bucks sauvent les meubles avec Giannis, un peu de mieux de Lillard et Brook Lopez qui tente de fermer (un peu) les trous derrière. Mais c’est gênant pour Milwaukee. +16 à la pause pour Portland, oui vous avez bien lu.

Les Bucks doivent une revanche à leur public après le break. Raté.. Portland continue sa promenade alors que Milwaukee ne prend toujours pas soin de la gonfle. L’écart passe à +26, il faut croire que le speech d’Adrian Griffin n’a eu aucun effet. Heureusement pour les Bucks, Giannis Antetokounmpo n’est pas un double MVP pour rien. Le géant grec porte tout le Wisconsin sur ses épaules. La défense réussit enfin à faire quelques stops, Lillard et Lopez apportent un peu de scoring. +13 Portland avant le money time, sait-on jamais ?

Les Bucks à l’arrachée, l’attaque des Blazers portée disparue

Les Bucks continuent de pousser, Giannis est bien aidé par un Bobby Portis enfin entré dans son match. Hustle, deux gros 3-points à la suite avec un peu de réussite. L’énergizer apporte ce qu’il sait faire sur le terrain, il est le facteur X de ce money time. Côté Portland, on ne sait visiblement plus mettre une attaque en place dans ce money time.. Chauncey Billups si tu nous entends. Les Blazers passent plus de la moitié du quart-temps sans le moindre panier et forcément Milwaukee revient au score. Sur un énorme 3-points, Damian Lillard parvient à égaliser. Ça sent bon pour les Daims.

Les Blazers n’ont pas dit leur dernier mot et parviennent enfin à retrouver le chemin des filets. La réponse est immédiate de la part de Milwaukee. Cette fin de match se joue à rien, enfin à un bon putback de Giannis suite à une grosse brique de Lillard. Brogdon n’y est plus offensivement et Dame Dolla va finir le taf sur la ligne des lancers. Milwaukee signe la plus grosse remontée de la saison en NBA. Pas sûr pour autant qu’Adrian Griffin l’accrochera au tableau d’honneur celle-ci.