Qui dit Sunday Night Live, dit l’occasion de mater un match à l’heure française et donc de faire quelques focus à l’occasion. Pour les retrouvailles de Damian Lillard avec les Blazers, on avait une bonne raison de sortir la plume. Un petit récap de match bien évidemment mais pas que. Allez, on sort la caméra isolée sur la soirée de Dame Dolla.

Les stats maison de ce match, c’est à retrouver ici.

Premier quart-temps

Un tir raté à 3-points mais prend le rebond offensif puis sert parfaitement Brook Lopez sur pick-and roll pour 2 points facile.

Une attaque de cercle manqué. Déjà 0/2, les émotions sans doute.

Bonne passe pour Malik Beasley en sortie d’écran. Dame en mode Steve Nash ce soir ?

Une bonne grosse brique à 3-points. Le Fiserv Forum a-t-il besoin de rénovation ?

Bonne pénétration dans la raquette mais encore un lay-up qui rebondit sur le cercle. Le premier panier se fait décidément attendre.

Belle combinaison avec Brook Lopez à l’intérieur, Lillard se fait bâcher par Sharpe mais trop tard, c’est goaltending. Enfin 2 points pour Dame.

Première bombe du parking pour Lillard, encore avec un caviar de Brook Lopez. Match enfin lancé ?

Ball movement into a Dame triple 💯

Bucks-Trail Blazers | Live on the NBA App

📲 https://t.co/4NHS5lyoHJ pic.twitter.com/kTiCLJTidM

— NBA (@NBA) November 26, 2023

Bon pick-and-roll encore avec Brook Lopez mais le géant est trop court pour finir.

Nouvelle passe décisive, cette fois pour Giannis dans le dos de la défense, qui finit avec les muscles sous le cercle.

Tir à 3-points manqué en sortie d’écran. La maladresse revient.

Interception puis dunk manqué tout seul en contre-attaque. Shaqtin’ A Fool is coming.

Damian Lillard missed the fastbreak dunk attempt 😬 pic.twitter.com/ONSYNdpvoU

— Ahn Fire Digital (@AhnFireDigital) November 26, 2023

Encore une interception qui lance un panier en contre-attaque. Effort défensif de Dame.

Laisse Scoot Henderson lui scorer sur la tête à 3-points. Le passé et le futur des Blazers en une phrase.

Scoot swishes the corner triple against Dame 🎯 pic.twitter.com/9n9eUtRAj3

— NBA TV (@NBATV) November 26, 2023

Bon décalage pour Portis à 3-points mais Bobby est pas foutu de la mettre dedans.

A joué tout le premier quart-temps pour une copie mi-figue mi-raisin. Les fans de TTFL qui ont pick Lillard commencent à flipper.

Second quart-temps

Et sinon pendant que Damian Lillard se repose, Scoot Henderson sort son meilleur quart-temps de la saison. En voilà un qui a bien choisi son jour.

Malcolm Brogdon aussi d’ailleurs, ce qui fait de Dame le… 3ème meilleur meneur sur le terrain ce soir ?

5m19 au chrono, retour sur le parquet.

Premiers lancers de la soirée pour Damian Lillard. Un joli 2/2 des familles.

Nouvelle bombinette de loin. On passe le cap des 10 points pour le meneur à la montre.

Nouveau passage sur la ligne et nouveau 2/2. L’agressivité de Lillard paye.

Super dribble dans le dos, met dans le vent 3 joueurs mais Giannis ne finit pas un panier tout fait.

Nouveau 3-points manqué.

Se promène dans la raquette des Blazers et finit de près. Propre.

Mi-temps : 14 points, 3 passes, 2 interceptions, 4/11 au shoot, 2/6 de loin. Mention peut clairement mieux faire et pendant ce temps-là Milwaukee est mené de 16 points sur son terrain… Les fans des Bucks pleurent Jrue Holiday.

Troisième quart-temps

Premier échec à 3-points en seconde mi-temps.

On passe à +26 pour les Blazers, est-ce que Dame va demander un trade pour repartir dans l’avion de Portland ?

1/2 sur la ligne pour Lillard.

Panier manqué sur une attaque de cercle latérale.

Nouveau passage sur la ligne et un beau 2/2.

Gros 3-points en sortie d’écran.

Se fait balader par la feinte de Scoot Henderson en contre-attaque.

Ballon perdu au milieu d’une forêt de bras Blazers.

Encore un ballon perdu pour Dame..

Finger roll manqué. Quelqu’un est en train de rater ses retrouvailles avec son ex.

Va souffler un coup sur le banc.

Quatrième quart-temps

7m57, retour sur le parquet. Dame Time is coming ?

Nouvelle brique à 3-points. Quand ça veut pas, ça veut pas.

Rebond défensif important devant Jerami Grant.

Bonne pénétration pour aller scorer avec la planche. Il n’y a plus qu’un point de retard !

Nouveau rebond mais se fait bâcher sur l’attaque suivante.

Énorme stepback à 3-points sur la tête de Brogdon pour égaliser.

DAMIAN LILLARD STEPS BACK FOR THE TIE 🔥

The Bucks had trailed the Blazers by as many as 26 points 🍿pic.twitter.com/w48aLxmwS9

— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 26, 2023

2/2 sur la ligne. Et si Lillard sauvait les Bucks après tout ?

Provoque le passage en force en défense. Clutch Dame !

Passe décisive pour Beasley à 3-points. Milwaukee lead !

Shoot manqué à 3-points. La salle était prête à exploser.

Aspire l’âme de Malcolm Brogdon sur son dribble mais le 3-points est manqué.

2 lancers importants pour passer à +4.

Et les 2 lancers de la victoire pour Dame !

31 points, 5 rebonds, 4 passes, 2 interceptions, beaucoup de maladresse au tir mais aussi des actions importantes en fin de match pour valider la victoire. Du bien, du très poussif mais la victoire est au bout et c’est sans doute le principal pour Damian Lillard.