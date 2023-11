Plus de 800 matchs en onze ans avec les Blazers, et ce soir Damian Lillard va enfin “tuer le père”. 21h30, Bucks – Blazers, et Dame DOLLA jouera donc pour la première fois de sa carrière FACE à Portland. Attention à ne pas se tromper de panier.

C’est le genre de soirée qui fait aussi, surtout, le sel de la NBA qu’on aime. Oui les points, oui les alley-oops et les Top 10, mais ce qu’il se passe à l’intérieur, les émotions, ÇA c’est la vie. Et ce soir ? Les émotions seront là, forcément, sous le jersey de Damian Lillard, à l’endroit où les battements font de nous des êtes vivants. Oh, ce ne sera pas encore la dinguerie que nous annonce le retour de Dame à Portland dans quelques semaines, mais, déjà, jouer face à ce maillot devrait procurer au nouveau meneur des Bucks quelques frissons.

Ses principaux coéquipiers “de toujours” (McCollum ou Nurkic pour ne citer qu’eux) sont partis, et c’est donc davantage la bizarrerie de voir Lillard face aux Blazers qui s’emparera également de nous ce soir, tant habitués que nous étions de le voir chaque saison depuis onze ans poncer les logos et filocher les paniers pour la franchise d’Oregon. Damian Lillard punira-t-il ses anciens employeurs ce soir ? Il y a fort à parier que oui car le départ ne se fut pas avec de grands sourires, sans compter sur le fait que DL est quand même assez fort quand il s’agit d’envoyer des messages. Le delta entre les Bucks et les Blazers est grand cette saison donc l’issue de ce genre de match ne fait que peu de doutes, on en profitera donc pour mettre le focus sur cette grande première, en attendant tranquillement le 1er février où, là, on pourra sortir la boîte de mouchoirs.