Nouveau dimanche de NBA et pas n’importe lequel, puisqu’on aura droit ce soir à un choc entre Damian Lillard et son ancienne franchise, alors que la fin de soirée sera estampillée Nikola Jokic, qui a réservé dans un restau français à 2h du matin. Envoyez le programme !

Le programme de la nuit :

21h30 : Bucks – Blazers

0h : Celtics – Hawks

0h : Knicks – Suns

0h : Magic – Hornets

0h : Grizzlies – Wolves

1h30 : Nets – Bulls

1h30 : Cavs – Raptors

2h : Nuggets – Spurs

Le match à ne pas rater : Bucks – Blazers

Onze saisons et 830 matchs avec les Blazers, quelques souvenirs indélébiles… mais ce soir c’est bien avec les Bucks et CONTRE Portland que Damian Lillard prendra ses tirs du logo. Pour la hype et l’équilibre d’un match entre l’une des meilleures équipes de la NBA et l’une des pires on repassera, mais la simple évocation d’un match entre Dame et SA franchise ne nous autorise évidemment pas à louper ce match. Rien à voir avec son retour en ville prévu au printemps, là où l’émotion sera à son paroxysme, mais ce soir le meneur des Bucks aura forcément un petit pincement au cœur en rentrant sur le terrain.

Mais aussi…

Les Celtics qui voudront conserver leur première place à l’Est

Un gros choc des cultures entre les Knicks et les Suns

Le Magic pour confirmer, face aux Hornets ça devrait aller

Les Wolves qui voudront conserver leur première place à l’Ouest

Nets – Bulls et Cavs – Raptors, ça c’est si on évite la sieste

Les Nuggets qui devraient taper les Spurs de 80 points environ

Les Français de la nuit

Rayan Rupert en prime time, s’il n’est pas envoyé en G League

Evan Fournier au premier rang pour regarder Knicks – Suns

Théo Maledon en bout de banc à Orlando ?

Rudy Gobert face à Jaren Jackson Jr.

Victor Wembanyama qui se frotte à ce qui se fait de mieux en matière de pivot, ça peut piquer

Et en G League ?