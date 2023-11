Le pari spécial NBA Sunday : 155€ à gagner en misant sur un Damian Lillard qui brille face à son ex

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 26 novembre, on garde les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec huit matchs au programme dont un en primetime sur le fuseau horaire de Châteauroux. Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

21h30 : Bucks (1,13) – Blazers (5,20)

0h : Celtics (1,29) – Hawks (3,30)

0h : Knicks (1,63) – Suns (2,15)

0h : Magic (1,32) – Hornets (3,10)

0h : Grizzlies (3,00) – Wolves (1,34)

1h30 : Nets (1,56) – Bulls (2,25)

1h30 : Cavs (1,79) – Raptors (1,91)

2h : Nuggets (1,12) – Spurs (5,40)

Le pari qu’on sent bien

Damian Lillard à minimum 30 points ET 3 rebonds ET 5 passes décisives face aux Blazers (2,55) : c’est le grand soir pour Damian Lillard. Le meneur All-Star va croiser son équipe de cœur de Portland pour la première fois avec une autre tunique sur les épaules. Pour ces retrouvailles, on imagine Dame Dolla sortir le grand jeu. La défense des Blazers n’a rien d’une forteresse, les joueurs du backcourt ne sont pas non plus des défenseurs élites, Lillard peut prendre chaud facilement. La seule question c’est, est-ce que Portland tiendra assez longtemps dans ce match pour atteindre ces stats ?

Le combiné à tenter

Victoire des Wolves chez les Grizzlies + 25 points de Jaylen Brown face aux Hawks (2,47) : un combiné honnêtement assez faisable si on tient en compte les paramètres du moment en NBA. Memphis est au plus mal, Minnesota en pleine forme, les Wolves ont tout pour aller chercher une nouvelle victoire dans le Tennessee. Pour Jaylen Brown, il sort d’un mauvais match face au Magic et aura sans doute envie de rebondir face à une défense d’Atlanta loin d’être connue pour sa solidité. Avec Porzingis absent et Jrue Holiday incertain, il aura probablement une blinde de tirs à disposition.

Une petite folie pour finir ?

LaMelo Ball pose minimum 25 points, 5 rebonds et 7 passes décisives face au Magic (3,00) : certes c’est une solide défense d’Orlando en face mais LaMelo Ball est en feu en ce moment. Un 25/5/7, il l’a fait 8 fois sur ses… 9 derniers matchs. Plutôt réaliste non ?

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

