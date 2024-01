Il y a, cette saison, des Atlanta Hawks avec Jalen Johnson et des Atlanta Hawks sans Jalen Johnson. L’ailier-fort de 22 ans explose depuis la reprise et est en train de devenir le leader des ailes des Faucons de Géorgie.

On avait pas vu un JJ aussi à l’aise sur les ailes des pigeons depuis Okocha ! Jalen Johnson réalise une merveilleuse saison du côté d’Atlanta et montre à la planète basket pourquoi la franchise a décidé, cet été, de se séparer de John Collins pour lui faire de la place.

À 22 ans, Jalen Johnson atteint ce que certains médias du siècle dernier appelleraient l’âge de la maturité. Le poste 4 des Hawks devrait être largement davantage mentionné dans la course au Most Improved Player cette saison. L’année dernière, il sortait du banc 15 minutes par match et tournait à 5,6 points et 4,0 rebonds par soir. Désormais, il est titulaire, joue légèrement plus de 30 minutes et envoie en moyenne 14,6 points et 8,1 rebonds.

Ces nettes améliorations statistiques ne sont pas dues simplement à l’augmentation de son temps de jeu. Jalen Johnson, bien qu’opposé à des joueurs plus forts du fait de son nouveau statut de joueur du cinq majeur, est plus propre, plus efficace. De 49,1 à 59,4% au shoot, de 28,8 à 40,8% de loin et de 62,8 à 77,3%, il n’est tout simplement pas le même joueur cette saison.

En défense aussi, JJ est l’un des joueurs les plus importants des Hawks. Avec son envergure de plus de 2m10, il est constamment envoyé sur les meilleurs ailiers adverses et fait un travail plus que respectable. La différence lorsqu’il sort et laisse sa place à Saddiq Bey sur le parquet brûle parfois les yeux. Surtout lorsqu’on se rappelle qu’Atlanta a déboursé cinq seconds tours de Draft pour s’octroyer les services de l’ancien de Detroit.

En somme, l’équipe n’est pas la même sans lui cette saison et les résultats sont là pour le prouver. Lorsqu’il s’est blessé fin novembre, Jalen Johnson a raté 14 rencontres consécutives : les Hawks en ont perdu 10 (et n’ont battu que les Spurs, les Raptors, les Pistons et les Rockets). Alors qu’en sa présence, Atlanta a un bilan de 10 victoires pour 9 défaites. En des termes gastronomiques, les Hawks sans Jalen Johnson ne sont qu’une volaille de basse qualité, bourrée d’OGM et cuisinée à l’huile de friture. Tandis qu’avec, l’oiseau prend son envol et devient roi de Thanksgiving. Il est juteux, fourré aux marrons, aux champignons, et accompagné de délicieux pruneaux.

Contre le Thunder hier soir, Jalen Johnson a réalisé l’une de ses meilleurs performances en NBA. Le joueur de 22 ans, gêné par des problèmes de fautes, n’est resté que 28 minutes sur le parquet, mais a tout de même compilé 28 points (record en carrière), 7 rebonds, 3 passes décisives et 4 interceptions à 11/18 au tir.

Ce n’était pourtant que le quatrième match disputé par l’ailier-fort depuis son retour de blessure. Mais le rythme, lorsqu’on est en feu, n’est pas quelque chose qui se perd.

Atlanta a drafté De’Andre Hunter et Cam Reddish dans le Top 10, a envoyé beaucoup pour obtenir Saddiq Bey, a pris le temps pour développer John Collins, et pourtant… une partie du futur de l’équipe sur les ailes porte le visage et le nom de Jalen Johnson.

Source texte : Basketball Reference