Malgré une panique en fin de match, les Hawks ont globalement dominé leur sujet cette nuit face à une équipe du Thunder qui avait les jambes lourdes en back-to-back. La série de victoires d’OKC touche à sa fin mais ça s’est pas joué à grand-chose. (141-138)

Les fans du Thunder risquent d’avoir quelques regrets. 24h après une victoire de prestige face à Boston, les joueurs au maillot bleu et blanc étaient déjà attendus sur un autre parquet, celui d’Atlanta. Un back-to-back c’est déjà compliqué avec un déplacement entre temps. C’est encore plus compliqué quand le transport fait que l’équipe arrive sur place à 4h du matin pour un match le jour même à 19h.

Aussi, faut-il s’étonner qu’OKC a donné l’impression de rattraper sa sieste pendant toute la première mi-temps ? Pas vraiment. Tandis que le cinq majeur de Mark Daigneault boit la tasse, Bogdan Bogdanovic prend chaud chez les piou-pious, bien aidé par un Trae Young qui nous fait profiter de quelques douceurs de sa fabrication.

La VITESSE de cette passe pic.twitter.com/tVrybYmbpt

Jalen Johnson opte lui pour une méthode un poil plus brutale. L’ailier-fort des Hawks décide d’escalader le mont Holmgren pour souhaiter la bienvenue au rookie du Thunder. Le poster est validé 5/5. La second unit du Thunder permet à OKC de ne pas être mort à la pause (-17) mais on sent clairement un gap entre les deux équipes.

Chet Holmgren, Jalen Johnson, enchanté. pic.twitter.com/H7TVwFP3q7

Heureusement pour OKC, un match des Hawks sans montagnes russes émotionnelles ce n’est pas vraiment un match des Hawks pas vrai ? Le Thunder revient du vestiaire avec de meilleures intentions dans la lignée d’un Shai Gilgeous-Alexander qui retrouve des couleurs au scoring. Atlanta tient bon malgré tout avec Dejounte Murray et le petit Trent Forrest qui sort un peu de sa boîte dans le troisième quart-temps.

Les Hawks laissent passer la tempête et reprennent un peu leurs distances. Jalen Johnson continue son gros chantier et Murray monte en régime dans le money time pour l’aider. À première vue pas de gros danger en vue mais on est loin d’en avoir fini. Malgré une avance de 12 points à moins de 2 minutes de la fin, Atlanta s’arrête de jouer et OKC se rapproche. Un petit 9-0 plus tard en faveur du Thunder et il n’y a plus qu’une possession d’écart ! Bogdanovic rate le tir de la victoire et OKC a une ultime possession à jouer. Magnifiquement exécutée, elle donne à Isaiah Joe un tir ouvert à 3-points mais le sniper du Thunder manque le coche. Il s’en est fallu de peu…

Brilliant play design by Mark Daigneault. The slip by J-Dub makes the Hawks think the Thunder are going for a quick two, but it’s a decoy for the kickout towards Isaiah Joe in the corner. Got it off in time, good look, just didn’t go in. pic.twitter.com/xPoFxuLc9c

