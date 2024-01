Portés par le génie de leur meneur All-Star, Tyrese Haliburton, les Pacers se sont rappelés au bon souvenir des Bucks cette nuit à Indiana. 4ème victoire en 5 matchs cette saison pour Indiana face à Milwaukee. La troupe du Greek Freak a trouvé sa bête noire. (142-130)

Pour les stats complètes de cette rencontre, c’est par ici que ça se passe.

Si l’affiche de cette nuit entre Pacers et Bucks vous semblait familière, c’est tout simplement car les deux équipes ont tendance à beaucoup se voir ces temps-ci. Entre le In-Season Tournament et la régulière, Indiana et Milwaukee se sont affrontés à 4 reprises en l’espace d’un mois ! Il y a deux jours encore, les copains de Tyrese Haliburton étaient venus s’imposer sur le parquet des Bucks avec notamment une énorme performance de son banc.

Bis repetita ce soir mais cette fois du côté d’Indianapolis. Et comme souvent cette saison pour les fermiers, le héros s’appelait Tyrese Haliburton. Celui que l’on surnomme désormais le prince Hali a fait étalage de toute sa classe et de son génie pour venir à bout des Bucks. Dans une rencontre qui a mis du temps à vraiment pencher d’un côté, Haliburton a accéléré au retour des vestiaires. Dans son sillage, les Pacers ont placé un gros run et Milwaukee a lâché prise.

Malgré un gros coup sur la poire, les copains de Giannis Antetokounmpo n’ont pas lâché l’affaire et tenté de remonter la pente mais Tyrese Haliburton s’est encore et toujours dressé sur leur route à coup de gros shoots et de passes géniales pour les copains. Comme ce délice de caviar dans le dos pour offrir à Myles Turner le panier qui anéantit les derniers espoirs de Milwaukee. Le Trashtalking en prime, c’est cadeau.

31 points, 12 passes, 3 contres et encore zéro ballons perdus pour Tyrese Haliburton cette nuit. Encore un modèle de match de propreté et de clutchitude pour mener ses Pacers à une cinquième victoire de suite. On s’attendait à un beau duel avec Damian Lillard et Hali a mis son adversaire dans sa poche arrière, comme la plupart de ses rivaux cette saison. Indiana est sixième de la Conférence Est, Milwaukee reste dauphin de Boston.