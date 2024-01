Les Pelicans montent en puissance et ils commencent à faire du bruit ! Cette nuit, NOLA s’est payé Minnesota sur son propre terrain avec une victoire pleine de maitrise. 9ème win en 12 matchs pour la bande à Zion Williamson. Mais où s’arrêteront les volatiles du Bayou ?

Pour les stats complètes de cette rencontre, suivez le guide.

On a tendance à l’oublier mais les Pelicans ont longtemps squatté le podium en début de saison dernière, lorsque l’effectif de Willie Green était au complet et pouvait dérouler. Même si Trey Murphy III n’était pas en tenue cette nuit, NOLA a enfin vu son infirmerie se vider après de longs mois et l’équipe de Louisiane en tire désormais les fruits. Alors qu’ils restaient sur 3 victoires de rang, les Pels avaient un test grandeur nature avec ce déplacement du côté de Minnesota, leader de la Conférence Ouest et défense d’acier de la NBA.

Ce test, les volatiles l’ont passé avec brio et sans la moindre rature sur la copie. Agressifs d’entrée, les Pelicans ont pris à la gorge des Wolves qui ont couru après le score toute la soirée pour ne jamais vraiment inquiéter leurs invités du jour. Les tauliers de New Orleans se sont parfaitement relayés pour gérer les affaires courantes au scoring et derrière les Pelicans ont été solides. Zion Williamson (27 points) et Brandon Ingram ont bien tenu la boutique en première mi-temps. Ce même Thanos et C.J. McCollum ont pris le lead au retour des vestiaires. Impossible de ne pas mentionner aussi un Herb Jones qui avait le compas dans l’œil cette nuit (16 points dont 4/5 de loin) en plus de son apport défensif.

Zion Williamson SWATTED Anthony Edwards at the rim 😳pic.twitter.com/A6oEZ8trew

— ClutchPoints (@ClutchPoints) January 4, 2024

En face, Anthony Edwards (35 points) a bien tenté de sonner la charge au retour des vestiaires mais les Loups manquaient de mordant pour aller chercher une équipe de NOLA si complète et efficace. Rudy Gobert a été rapidement gêné par les fautes et il n’a jamais pu trouver son rythme. Karl-Anthony Towns a lui pas mal forcé pour faire ses points. Compliqué dans ces conditions de tenir la distance.

NOLA s’offre une 9ème victoire en 12 matchs avant de passer un autre test XXL. Ce vendredi, ce sont les Clippers de Kawhi Leonard qui viennent visiter la Louisiane et les Voiliers sont également en pleine forme avec 13 victoires en 15 matchs. Voilà qui promet déjà un très gros match en perspective.