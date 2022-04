Le beau-père de Zion Williamson, Lee Anderson, a déclaré hier dans l’émission « The Jordy Culotta Show » qu’il s’attend à ce que Zion retrouve les parquets avec les Pelicans… dès cette saison. Zion n’a pas joué depuis le 5 mai dernier, presque un an, à cause de sa fracture au pied, et très franchement, le revoir avec NOLA cette saison, personne n’y pensait vraiment. A part beau-papa, du coup.

Le beau-père de Zion Williamson a donc fait hier une apparition remarquée sur l’émission américaine « The Jordy Culotta Show ». La question inévitable sur la forme de Zion lui a été posée, il n’est pas toutefois pas un membre officiel du staff des New Orleans Pelicans et sa réponse est donc à prendre avec des pincettes. Quelle réponse ? La voici :

« Je m’attends à ce qu’il joue, et si vous posiez la question à Zion je suis sûr qu’il dirait probablement la même chose. Il ne reste que quelques matchs, et avec l’importance des prochains matchs pour NOLA, la possibilité de se qualifier au play-in et d’éventuellement jouer les Playoffs… ce serait fou pour la ville de la Nouvelle-Orléans. Bien sûr que je m’attends à ce qu’il joue. Je ne pense pas qu’il n’y ait quoi que ce soit qui ne l’empêche de jouer maintenant. »

Le board des Pelicans n’a pas donné récemment de réelles indications sur l’état de santé de son intérieur, et pour l’instant les dernières rumeurs nous viennent d’ESPN et font état de la capacité du bonhomme à faire des 3 contre 3 à l’entraînement. Wow. Même dans le cas où il se serait totalement remis de sa blessure, on voit en tout cas mal l’intérieur de NOLA avoir le rythme qu’il faut pour jouer des matchs aussi importants que ceux qui vont arriver. Parce que, oui, les Pelicans sont qualifiés pour le play-in et devront y battre les Spurs, puis gagner contre le perdant de l’autre confrontation de ce mini tournoi, probablement Wolves – Clippers, pour rejoindre les Playoffs. Des matchs qui promettent une intensité maximale, et risquer de faire rechuter un jeune joueur au potentiel aussi énorme que son carnet de santé ne serait franchement pas malin. Alors d’accord, Lee Anderson est « un gars qui croit qu’il faut profiter du moment présent » comme il le dit lui-même, ok Gandhi, mais on ne gère pas une carrière NBA sans avoir une vision plus large. Et ça, il semblerait que le staff des Pels le sache très bien, et ne prenne ainsi pas de risque avec le briseur de paniers.

Retrouver Zion Williamson sur un parquet dès cette saison serait une énorme surprise, malgré les propos sortis hier par son beau-père. Ce n’est pas l’envie qui manque mais on devra très probablement attendre la saison prochaine pour revoir des highlights de Zion, en espérant pour lui qu’il retrouve le niveau qu’il avait affiché lors les deux saisons dernières. En attendant, Brandon Ingram et C.J. McCollum vont devoir tenter des qualifier les Pels pour les Playoffs sans lui, disons qu’ils en ont pris l’habitude.

Source texte : ESPN