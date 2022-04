C’est désormais officiel, les Los Angeles Lakers sont éliminés de la course au play-in et ne participeront donc pas aux Playoffs. Par conséquent, les Los Angeles… Clippers de Reggie Jackson et Nicolas Batum sont (restent) les maîtres de LA cette saison. Une phrase surréaliste, mais qui prouve une nouvelle fois que dans tous sports collectifs, le terme « collectif » n’est pas là par hasard.

Flashback. L’été dernier, Shams Charania fait encore exploser Twitter en pleine draft 2021 en annonçant le trade de Russell Westbrook vers les Lakers. LeBron James et Anthony Davis reçoivent un ancien MVP pour former un trio, sur le papier, que l’on considère alors « élite ». Cependant, la saison 2021-22 ne se passera pas forcément comme prévu. Blessures à foison pour le King et, surtout, pour le Monosourcil, Brodie qui ne s’intègrera jamais dans le groupe et qui enchaîne plutôt les briques, et même quand LeBron James est présent et qu’il réalise un grand match, voire un immense match et il y en a eu… ce n’est toujours pas une garantie de victoire. On se retrouve alors dans un groupe où Malik Monk devient la deuxième option d’une équipe censée être favorite pour le titre, bien bien bien. De l’autre côté de la ville, les Clippers débutent leur saison en sachant que Kawhi Leonard est out pour un paquet de mois, et Paul George se comporte en leader, entouré de role players d’expérience comme Nicolas Batum, Reggie Jackson, Ivica Zubac ou Marcus Morris. Malheureusement PG13 se blesse fin décembre. Tyronn Lue se retrouve alors dépourvu de ses deux meilleurs joueurs, émoji triste.

Toutefois, chez les Clippers les mentalités sont toutes autres. Chez les blancs et rouges, Kawhi ou pas, Paul George ou pas… on se bat, et Tyronn Lue a eu un grand impact sur cette mentalité. Il s’adapte à son effectif, attribue les bons rôles à chacun de ses joueurs, rôles qui sont respectés à la lettre. L’expérience de ce groupe pèse dans la balance, et durant la saison on a aussi vu les Clippers effectuer des comebacks dantesques contre les Wizards (-35) ou le Jazz (-25). Côté Lakers, c’est plutôt l’inverse qui s’est produit le plus souvent, comme face au Thunder en tout début de saison où LAL menait pourtant 41-19 à la fin du 1er quart temps. Les Clippers 2021-22 ? Les mecs incarnent tellement ce mantra de Never give up que John Cena pourrait être leur ambassadeur.

QUELLE NUIT DE RÊVE. CLIPPERS WIN. CLIPPERS WIIIIN ! 💙❤️ UN RETOUR PARFAIT POUR UN ÉNORME PG À 34 POINTS. UN COME-BACK DE 25 POINTS À LA MAISON (ENCORE) CONTRE LE UTAH JAZZ. MONEY-TIME MAGNIFIQUE. NUIT DE DINGUE. LET'S GO CLIPPERS. pic.twitter.com/lHrIcK3TjV — 🇫🇷 ClippersFR 🇨🇦 (@ClippersFR) March 30, 2022

Chez les jaunes et violets en revanche, ça grince, ça pleure, ça cherche des excuses ou, au pire, des motifs atténuants. Il n’y a qu’à voir les prises de paroles des joueurs ou du staff tout au long de la saison pour s’en rendre compte. « Il nous faut du temps », « On aurait battu les Suns en Playoffs l’an passé si je n’étais pas blessé », « La chose à laquelle je pense le plus, c’est ce que nous aurions pu être si nous étions restés en bonne santé toute la saison ». On ne ressent aucun esprit de groupe, de collectif ou de compétition, et l’un des running gag de cette saison porte quand même sur la tête de LeBron James qui se lamente devant le niveau de jeu de Russell Westbrook lorsqu’il est sur le banc. Et cela a des conséquences directes sur le parquet avec des money times ratés, une envie de se battre inexistante et un jeu basé uniquement sur le talent eut la greatness de LeBron James. Frank Vogel a un rôle à incarner dans cette situation et s’il ne peut pas jouer pour son équipe il doit insuffler la révolte, pousser une gueulante quand il le faut et ne pas laisser ses joueurs traîner des pieds sur le parquet.

Lebron checking stats evaluating players to trade mid game is crazy Westbrook scared to death ☠️ pic.twitter.com/GgmPjzMiT6 — ClipperTalk (@ClipperTalk) January 10, 2022

Tous ces éléments amènent à un constat simple et factuel. Les Clippers, huitième de la conférence Ouest ont réalisé une meilleure saison que les Lakers, onzième de la conférence Ouest avec une équipe sans joueur All-Star disponible (ou presque). Et tiens, on peut aller encore plus loin en rappelant que les Clippers ont sweepé les Lakers sur la régulière (4-0).

Un constat qui porte en lui de nombreuses conséquences pour les deux franchises. Pour les Clippers c’est simple, l’équipe s’est qualifiée pour le play-in sans son franchise player et avec un Paul George présent un tiers de la saison seulement. L’objectif est rempli, les chances de qualification pour le premier tour des Playoffs existent même si un premier tour potentiel face aux Suns ou aux Grizzlies semble à première vue compliqué. Désormais, les esprits et la motivation sont aussi tournés vers la saison prochaine avec un Kawhi Leonard et un Paul George à 100%, et avec cette mentalité compétitrice, attention aux dégâts que ça peut causer.

Les conséquences pour les Lakers sont d’ordre plus internes et seront visibles véritablement dès cet été. Russell Westbrook et son contrat à plus de 47 millions de dollars vont-ils quitter la cité des Anges ? Lors de la dernière trade deadline RW était déjà au centre de plusieurs rumeurs et un retour chez les Rockets a même été évoqué. Bien qu’il ait été MVP et neuf fois All-Star, sa saison ne vend pas du rêve, surtout pour une franchise qui vise le titre.

Pour son compère Anthony Davis la suite semble être différente. Un transfert serait surprenant et son duo avec LeBron James fonctionne… quand il n’est pas blessé. Toutefois, AD passe beaucoup de temps à l’infirmerie ces derniers temps. Depuis le sacre de 2020, Davis c’est seulement 76 matchs en deux saisons et c’est insuffisant pour un joueur et un contrat de ce calibre. Les Lakers seraient en droit de se demander quoi faire avec leur intérieur. Lui donner une nouvelle chance de prouver qu’avec LeBron, ensemble, ils sont inarrêtables, ou trouver une porte de sortie et tirer la sonnette d’alarme. Parce que quoi qu’il en soit il va falloir procéder à des changements dans cet effectif, le front office va devoir choisir qui garder, qui transférer et reconstruire une équipe compétitive autour de LeBron James, à moins que, hum, peut-être que, non, quand même.

La superteam des Lakers a donc totalement raté sa saison, tandis qu’une équipe « moyenne » des Clippers a atteint ses objectifs. Reggie Jackson et sa bande restent les Kings de LA, comme la saison dernière, mais cette fois-ci même pas besoin d’appeler les patrons. À l’année prochaine pour le Threepeat ?