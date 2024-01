Tidjane Salaün discret face à Sassari en Basketball Champions League

Play-in européen au programme ce soir dans les Mauges. Cholet Basket doit gagner contre Sassari pour prendre un option sur la qualification à la phase éliminatoire de la Basketball Champions League. Un énorme enjeu pour Tidjane Salaün, tout récemment placé 6e dans la très sérieuse Mock Draft d’ESPN. Dans une Meilleraie comble, les joueurs des Mauges ont subi la loi des Italiens, complètement insolents d’adresse. L’addition est très sévère :

Contre Tenerife, l’ambiance de la Meilleraie nous avait déjà surpris. Ce soir, elle est comble pour ce match important des Rouge et Blanc. Contre eux ? Le Dinamo Sassari, formation Italienne qui n’a gagné que 2 de ses 6 matchs en phase de poule. Rien de gagné pour autant, et on attend les Choletais au taquet dans le jeu. Un Choletais un particulier, vous vous en doutez : Tidjane Salaün. Le Français de 18 ans a été replacé à la 6e place de la Mock Draft d’ESPN. Un bond énorme puisqu’il était jusqu’ici 15e. De quoi le galvaniser pour un match qui est très important sur le plan de l’enjeu : si Cholet perd, il faudra aller arracher le match 3 en Italie.

Tidjane Salaün est titulaire. Comme d’habitude, il se plie offensivement au collectif, en n’usurpant pas son rôle. Ce qu’on trouve avec un peu de recul un peu dommage, puisqu’il a le physique pour rouler sur la défense adverse. Un peu de peur ? Oui, sur une contre-attaque, il préfère donner que jouer son vis-à-vis direct, plus petit. Ça viendra avec le temps, n’oublions pas que le petit n’a que 18 piges et est déjà un crack énorme.

Dans le jeu, Cholet se prend un peu les pieds dans le tapis. Sassari – tout comme Tenerife avant Noël – se régale derrière l’arc du fait d’une activité défensive locale assez légère sur la ligne extérieure. Tidjane inscrit ses enfin ses premiers points d’un gros dunk ligne de fond, avant de laisser sa place. La gravité ? Boh, c’est pas un problème. Une petite once de bonheur dans un début de match assez morose, on prend. À noter que les arbitres n’aident pas forcément, à coup de décisions parfois dures envers CB.

Déjà -9 après 10 minutes, premier avertissement, pour l’instant loin d’être insurmontable. Cholet profite du hustle de Nathan De Sousa pour créer un semblant de dynamique, mais les Italiens continuent de punir très fort depuis le parking. L’écart grimpe à nouveau, Salaün fait son retour sur le parquet. Toujours aussi timide, se contentant de relayer les ballons sans attaquer alors qu’on sait qu’il pourrait écraser son vis-à-vis. Frustrant. Il reste au large, tente depuis le parking. Enfin, il fait exploser la Meilleraie sur un dunk en alley oop envoyé par De Sousa. On en veut plus, plus et plus !

Première mi-temps compliquée pour nos Choletais en panne d’adresse (37% aux tirs) face à une équipe de Sassari très efficace à 3 points (64%).

Allez CB, encore 20 minutes pour tout renverser !#CBDSS #CBFAMILY #BasketballCL @BasketballCL pic.twitter.com/mFFCp2G4Hg

— Cholet Basket (@CB_officiel) January 3, 2024

Un fait important, dont on a tout juste pu parler avant : d’ordinaire, on ne râle pas d’habitude sur l’arbitrage, mais là c’est quand même bien moche. Les coups de sifflet sont à sens unique, les locaux se font bouffer par des décisions très limite, pas loin du douteux. Dans le même temps, les Italiens appliquent sans la ramener, ça fait -18 à la mi-temps. Téma la bête de rime, tout ça pour dire que Cholet est au bord d’une rupture qu’on imagine alors inévitable. Tidjane compile 4 points et 1 interception, à 2/3 au tir. Discret.

Au retour des vestiaires, on trouve enfin le Ti’ plus agressif. Ça pénètre, ça met la défense adverse en difficulté. Il peut s’ouvrir le panier comme bon lui semble, il doit seulement oser. Il donne aussi du caviar pour les copains. Ça devient de suite plus intéressant, bien que les Italiens ne semblent pas décidés à être moins précis. 62,5% à 3-points, la ficelle brûle. 22 points d’écart, la rupture semble déjà dépassée en termes de distance pour CB. Tidjane prend confiance balle en main mais les tirs longue portée ne rentrent pas. 0/3 déjà, c’est un peu mieux dans les intentions mais décidément compliqué pour le prospect des Mauges qui commet des fautes. Déjà 4 à la fin du 3e quart.

Que dire de la fin du match..? Un garbage time de 10 minutes. Sassari a été au-dessus, Cholet n’a pas réussi à se mettre au niveau des deux côtés du terrain, on ne commentera pas plus l’arbitrage qui ne le mérite pas mais n’est pas responsable de la déroute du groupe de Laurent Vila. Une belle fessée pour commencer 2024, histoire de remettre les têtes à l’endroit. Tidjane Salaun termine à 6 points, 1 rebonds, 2 passes, 2 interceptions à 3/8 au tir dont 0/4 à 3-points, en 26 minutes de jeu. Une soirée sans, ça arrive. CB devra aller s’imposer à Sassari pour arracher un match 3, il y a largement la place là où il y aura de la rigueur et de l’envie.

