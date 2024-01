Tidjane Salaün élu meilleur jeune du mois de décembre en Championnat de France

Un petit trophée de plus à mettre sur la cheminée chez les Salaün. Tidjane a été élu meilleur jeune du mois de décembre en Championnat de France. La pépite de Cholet Basket continue son chemin, qui le mène à l’heure actuelle tout droit vers une entrée prestigieuse en NBA.

11,7 points, 4,7 rebonds à presque 50% au tir et 57% à 3-points. Les statistiques de Tidjane Salaün pour clôturer 2023 ont bien aidé Cholet, qui s’est imposé dans 3 des 4 rencontres disputées en décembre. Le jeune confirme sa progression via des pourcentages en hausse au shoot. Il devance notamment Melvin Ajinça, autre pépite du championnat qui évolue du côté de Saint-Quentin, et Zaccharie Risacher, déjà nommé en octobre et novembre… et actuellement en course pour le trophée de joueur du mois.

💫 Plus rien n’arrête Tidjane Salaun !

💪🇫🇷 Le prospect français de @CB_officiel est élu meilleur jeune du mois de décembre by Gedibois. #BetclicELITE pic.twitter.com/fVQWqI0K5n

— LNB (@LNBofficiel) January 4, 2024

Cholet affrontera l’ASVEL pour la reprise du championnat version 2024. Ensuite, deux matchs contre des équipes moins bien classées, à savoir Le Portel et les Mets 92. Autant d’opportunités de briller, tandis que le parcours européen de Cholet nécessitera que le jeune soit en forme pour que les Mauges puissent continuer à évoluer sur le plan européen cette saison. La petite particularité ? TrashTalk sera présent autant que possible à la Meilleraie (et peut-être ailleurs, qui sait) pour voir en direct et en réel le petit génie faire sa vie sur le parquet.