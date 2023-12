Tidjane Salaün encore en forme : 18 points… mais la défaite, face à Tenerife

Annoncé dans le Top 15 de la Draft 2024 par ESPN, Tidjane Salaün, formé à Cholet, jouait ce soir face à Tenerife en Coupe d’Europe. Une rencontre pleine d’enjeu que les Choletais vont perdre sur le fil… mais qui n’a pas été à jeter pour Tidjane, qui colle 18 points et réalise une belle prestation.

La Meilleraie. Cette salle dont certains observateurs pensent que le club gagnerait à laisser pour un hypothétique écrin plus neuf. Un grand hangar pour le qualifier péjorativement, dans lequel vit quelque chose que beaucoup de clubs – parfois de renommée internationale – aimeraient avoir : une âme, une belle âme. Quand on rentre dans l’arène, on est pris par le lieu. En espérant être pris par le match aussi, qui oppose Cholet Basket et le Lenovo Tenerife. L’enjeu est simple : la première place du groupe, synonyme de qualification directe pour le Top 16 de la compétition. Si défait il y a ? Direction le Play-in. En fonction du résultat de l’autre match de la poule, Cholet pourrait même ne pas recevoir lors de la série. Vous saisissez l’enjeu.

Bien sûr, au delà de la rencontre, un certain joueur nous intéresse : Tidjane Salaün. Pépite française dont nous avons déjà parlé – annoncé actuellement au portes du Top 15 de la Draft 2024 chez ESPN mais que nous voyons enfin évoluer pour de vrai sur le parquet. Le petit de 2,03m commence son match tranquillement, commettant quelques petites erreurs, vite effacées par une intensité physique impressionnante. La récompense est aussi offensive : 3-points en transition, ficelle. Ce sera le seul vrai coup d’éclat du début de match des Choletais, qui prennent ensuite un 0-10 bien sec. L’adresse n’est pas là, les Espagnols jouent sur le mental en allant par trois fois trouver des tirs au bout des 24 secondes. Déjà -10 au bout de dix minutes.

On ne reverra pas Tidjane avant la moitié du 2e quart-temps. Lorsqu’il revient, son équipe est toujours à distance, mais il s’illustre par de belles prises de décisions en défense. Une nouvelle fois récompensé par un tir du parking primé dans le corner, main dans le visage en prime. Il enchaîne avec une seconde flèche validée, c’est lui qui ramène Cholet dans le match ! Ses partenaires sont boostés par les tirs, la Meilleraie exulte et les joueurs de Laurent Vila reprennent le commandement des opérations juste avant la pause, 42-40 !

3/4 pour Tidjane Salaun à 3-pts dont 2 tirs du parking consécutifs.

C’est lui qui ramène Cholet dans le match !

Il est CHAUD 🔥🔥🔥

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) December 19, 2023

Le troisième quart-temps est très disputé. Tidjane est de retour sur le parquet, il est une nouvelle fois le catalyseur des Choletais, notamment défensivement. S’il s’était jusqu’ici illustré de loin, il sait aussi percuter et découpe avec facilité la défense de Tenerife, dommage que ça ne finisse pas au fond. Le duel entre les deux équipes est très intense, égalité après 30 minutes de jeu (59-59). Qui va prendre le jeu à son compte et plier le débat ?

Tout en puissance 🔥 @TrashTalk_fr pic.twitter.com/X52IoCkDCO

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) December 19, 2023

Tenerife démarre mieux le dernier acte, avec une grosse augmentation d’intensité physique. La conséquence ? Des fautes plus nombreuses pour Cholet, à l’image de Nathan De Sousa, qui commet deux défenses irrégulières en moins de 30 secondes. Plus grave, Emmanuel Nzekwesi, meilleur marqueur du match pour les locaux, est lui aussi au bord de l’expulsion. Les Espagnols ne sont qu’à +4, mais ont le momentum. Salaün rentre sur le parquet, à lui de renverser la Meilleraie ? Hélas non, même s’il réussira un 2/2 aux lancers pour ramener les siens à -2. Les visiteurs vont planter 4 tirs à 3-points de suite pour tuer froidement le match. Les dernières possessions seront jouées, mais les esprits sont conscients de l’issue du match.

Tidjane plante un petit floater et un dernier 3-points pour plier sa soirée, avec 18 points, 3 rebonds à 5/6 au tir dont 4/5 à 3-points, et 4/4 aux lancers francs. Jamais hors-jeu, l’adresse de fin de match côté Tenerife aura eu raison de Cholet, 85-91. Belle soirée pour Tidjane, et CB termine 2e de poule.