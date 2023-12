La saison NBA est désormais bien lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE

Le Français Alexandre Sarr a toujours autant la cote auprès des scouts. Il est numéro 1 dans la dernière Mock Draft de Yahoo Sports !

Le fils de Caron Butler (assistant au Heat et ancien joueur de Miami), JC Butler rejoint l’équipe de G League affiliée au Heat.

The Miami Heat’s G-League affiliate has signed JC Butler, the son of Caron Butler.

LFG. 🔥 pic.twitter.com/WFxOLZUIjz

— Legion Hoops (@LegionHoops) December 19, 2023

L’ancien coach des Grizzlies et actuel assistant des Cavs Dave Joerger va entraîner Team USA pour les qualifications à l’AmeriCup. En parlant de Team USA, les Américains pourraient rencontrer l’Australie à Abu Dhabi en prépa des JO 2024. (Sources : Team USA / ESPN)

LeBron James est hypé par le retour de Ja Morant.

1️⃣2️⃣ welcome back!! Go be GREAT again!! 🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾

— LeBron James (@KingJames) December 19, 2023

En plus de Ja Morant, Marcus Smart devrait également revenir cette semaine chez les Grizzlies. (Grizzlies.com)

SUR NOS AUTRES RÉSEA UX

LE PROGRAMME DE LA NUIT

